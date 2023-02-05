Теперь официально работающим украинским мужчинам будет сложней отказаться от посещения так называемого центра комплектования (бывшие военкоматы)

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Массовая мобилизация на Украине не утихает, а только набирает обороты, ещё бы, украинским властям надо набрать в ближайший месяц не менее двухсот тысяч свежих солдат. Для этого предпринимаются чрезвычайные меры, такие как раздача повесток в так называемые центры комплектования (называния бывших военкоматов по-новому) на улицах, в бизнес-центрах и даже тренажерных залах. Счастливчикам со знаком минус в случае поимки где-нибудь на границе, особенно не позавидуешь - их после короткой подготовки могут сразу отправить куда-нибудь под Угледар или Артемовск. Но теперь украинское Минобороны "взяло следующий уровень" и получить повестку в злополучный центр комплектования можно уже и за границей. Например в Польше.

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Источник фото: google.com





Перебравшиеся после февральских событий украинский "сильный" пол стали будоражить повестками, в которых "черным по белому" написано, что необходимо явиться в посольство Украины для поступления на воинскую службу. И тут следует закономерный вопрос: как они вычисляют мужчин, подлежащих учету. А всё очень просто - если официально трудоустроился, добро пожаловать в "базу". И скорее всего, польских работодателей обязали подавать списки таких "счастливчиков".

Но такая картина не в одной лишь Польше. В Великобритании обязали местных жителей докладывать как можно скорее об украинских гражданах, достигших 18 лет и снимающих жилье или проживающих на съемных квартирах. А для беженцев вышла рекомендация "для сверки данных" как можно быстрей посетить местное посольство.

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По данным ООН, после 24 февраля Украину покинуло порядка 10 млн граждан, половина из которых остановилась в Польше.