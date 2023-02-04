Прямая цитата: "...Я езжу за оружием. Откровенно." А причина такого "домоседства" только одна - боязнь нападения России в отсутствие президента в стране

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

В огороде бузина, а в Киеве - дядька. Нет, не то. Но зато мы сейчас точно узнаем почему господин Владимир Зеленский может посещать некоторые страны, а некоторыми - "брезгует". Всё дело в оружии. За которым, как подтверждает сей верховный главнокомандующий Украины, он и "катается". Раскрытие "внутреннего мира" господина президента случилось в интервью саммита "Украина-ЕС" в столице Украины.

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Удивлять так удивлять. Владимир Александрович не хочет покидать свою страну по причине страха. Страха реваншистских устремлений России. Армия которой получила пускай горький опыт, но очень ценный и очень сильно жаждет "повторной игры". И судя по интеврью Зеленского, игра состоится "при любой погоде".





Та самая встреча, где было так много откровений. Источник фото: Google





Поэтому недопустимо покидать просторы Украины, если только в случае взять да выпросить "один Хаймарс другой" за морем-окияном. Что Зеленский недавно и сделал. А вот ехать в Брюссель незачем, там же не дадут бесплатно что-нибудь этакое без указки США. Разве что Леопарды устаревшие (те, которые Leopard 1).

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К слову. Скоро начнется то, "чего не будет". И тут что новые Леопарды, что старые, в таком количестве, которые только обещают, не помогут ни Зеленскому ни Украине - от слова совсем. Просто ждем.