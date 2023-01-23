Как бы на Украине не отрицали русский язык в общем и русские сказки в частности, последние активно изучают и используют, иначе откуда бы взялась идея, где металлическую сеть, словно рыбачий невод из пушкинской "Сказка о рыбаке и рыбке" используют для ловли российского дрона-камикадзе "Ланцет-3".
реклама
К слову, Ланцет, несмотря на свои малые размеры, причиняет много "неудобств" ВСУ. Как ни старались бы последние использовать в защите зенитные установки, глушилки РЭБ и обычное стрелковое вооружение, как говорится еще в одной русской басне, "воз и ныне там".
Источник фото: телеграм
И на Украине "додумались" до "антидронных сетей", накрывающих словно покрывало, боевую технику или пушки. Факты о таких сетях появились в конце прошлого месяца.
В сети появились фото, где польская гаубица Crab на самоходном ходу стоит под металлической сеткой для защиты от атаки с воздуха барражирующими дронами-камикадзе. И якобы в один из дней такая "придумка" сберегла драгоценную зарубежную технику, и Ланцет застрял в сети, не разорвавшись. Правда для введения в заблуждение противника, или потому что это всё фейк, конкретных данных по локации и дате съемок - нет. И как мы знаем, что как ни выдумки-побасенки умеют делать на Украине лучше всего.