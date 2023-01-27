Для переоборудования старых версий танков для отправки может потребоваться больше полугода

Кто бы мог подумать, что немецкие политики так любят играть "в подставляшки". И ещё бы, пообещать - политики всегда горазды, а вот делать дела придется совсем другим людям, например немецким "оружейникам", которым предстоит иметь дело с заплесневелыми "истлевшими" танками Leopard 2, стоящими на хранении в неуютных боксах.

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Наследине "судного дня". Источник фото: jeenny.livejournal.com





На момент 2022 года армия ФРГ имела 312 машин Leopard 2 от относительно актуальной 2А5 модификации до ультимативной 2А7+, и как умеющие хорошо считать немцы, перестали обслуживать сильно устаревшие модели 2A4, хранящиеся на заводах ВПК, Но хранили немцы танки, как некоторые наши несознательные начальники "зампотылу", с открытыми люками и всем сопутствующим, в результате чего "внутреннее убранство" танка быстро покрылось плесенью. А для доведения "до ума" таких вот "растений-танков" может потребоваться месяцев 10 или даже больше. Об этом заявил Армин Паппергер - глава Rheinmetall.

И тут вырисовывается неоднозначная ситуация: как сказали бы на Украине - Не кажи "гоп", доки не перескочив. Теперь благодаря лизоблюдству Шольца (перед знаете каким дедушкой) и его глупости, немецкой армии придется делиться свежайшими версиями, которые "внезапно", как какая-нибудь французская САУ "CAESAR", могут достаться русским.





Настоящий камуфляж в виде мха. Источник фото: topwar.ru





Но и это ещё не всё: (все вспоминаем знаменитые телевизионные магазины на диване) оказывается, даже среди новейших образцов Леопардов 2А6 есть "нюансы", среди которых можно выделить боеспособность лишь половины машин, 25% находятся на различных этапах модернизации, а остальная одна четвертая часть танков - на хранении (и возможно с открытыми люками, да).

Если так хранят немцы, то как же дело обстоит с хранением в других европейских странах, боюсь там не только плесень, но и дубы и сосны могли вырасти...

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