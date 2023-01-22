А что будет если я вам открою "большую тайну", которая заключается в том, что перед своим уходом фройлин Кристина Ламбрехт, по совместительству бывшая глава министерства обороны Германии, запретила своим подчиненным "прошерстить" военные склады и подсчитать количество основных боевых танков моделей Leopard 1 и 2. Как говорится, долой инвентаризацию.
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Леопард в самой последней своей модификации - Leopard 2 A7A1.Источник фото: defense-update.com
Но как можно было бы подумать, это не тот самый случай из легендарной советской классики про "Всё уже украдено до нас". Нет. Все гораздо серьезней и одновременно смешней. И да, за такой поступок бывшего министра стоит уважать.
А "ларчик" непонятного поступка открывался очень просто: Ламбрехт запретила проводить инвентаризацию дабы "спасти" канцлера Олафа Шольца от гигантского давления по поводу "когда же, ну когда, трусливые немцы отдадут свои танки просто так Украине". И как видим, старалась женщина не зря: пока Леопарды (если их насчитается хотя бы одна сотня) еще никуда не отправились. Ну и да, если бы мир узнал количество наличествующих танков, это означало б лишь одно: Германия уже на изготовке для передачи танков. Но как видим, "воз с танками" и ныне там.