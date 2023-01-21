Эпопея с немецкими "кошачьими" из подвида "немецкий основной боевой танк", продолжается. Но теперь главным ньюсмейкером после "обиженной ливерной колбасы" канцлера Германии - Олафа Шольца, решила выступить братская для Украины Чехия. Ну как сказать "братская", теперь это доброе прилагательное нужно брать в кавычки. По причине отказа министерства обороны Чехии передавать свои Leopard 2. Правда тут есть "нюанс": "своими" для Чехии немецкие Леопарды станут лишь, когда ей Германия соизволит их передать, а она лишь на сегодняшний день - только пообещала это сделать.
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Leopard 2 Источник фото: weapon.temadnya.com
И как не похвалить Минобороны Чехии за "хитрый план", отдать свои устаревшие, пусть и проапгрейженые Т-72 Украине, рассчитывая получить с соседней Германии ее новейшие Leopard 2.
И теперь, оказывается, "совершенно никто" не обещал передать Украине Leopard 2, уж точно "обещателем" не была та самая Чехия. А на встрече министров обороны Евросоюза день назад обсуждали видимо успех мистического сериала "Уэнздей" и успехи Нидерландов по переводе своих тракторов на "зеленое" топливо из коровьего навоза, но только не насущные проблемы по обеспечению Украины бронетанковым кулаком для контрнаступления.