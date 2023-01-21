С сегодняшнего дня Telegram внесли в так называемый реестр зарубежных мессенджеров. Теперь согласно российскому закону "Об информации" с первого дня весны 2023 года иностранные поставщики услуг лишились права на отправку и использование личных данных вкупе с банковской информацией (куда входят различные счета и платежи).
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Для всех нас не будет удивлением, что местом регистрации Телеграма являются далекие Виргинские острова и ОАЭ. А сервера теперь уже "иностранного мессенджера" находятся на американском континенте - в США, в Европе - в Нидерландах, в азиатском регионе - в Сингапуре. А мировая аудитория стремительно растет, и наконец декабря составила порядка 700 миллионов уникальных пользователей.
Источник фото: m24.ru
Что нас ждет
Сложности с платежами
- "Благодаря" блокировке данных о счетах, в телеге появится неиллюзорная сложность с покупкой и продлением Premium-подписки. А блогеры получат падение своих прибылей, так как теперь обычный пользователь не сможет оплатить пользующиеся популярностью скрытые посты (нововведение телеграмма образца осени 2022-го). Донаты с помощью приложения теперь тоже запрещены.
Сервисный "голод"
- Прямой удар по банкам и пользователям. Все почины российских банков по запуску своих ботов пошли прахом: так в ВТБ можно было использовать специализированного Telegram-бота, на все 146% заменяющего банковское приложение.
- Поговаривают, что некоторые "бреши" в новом законе можно будет найти, если чувствительную информацию российские фирмы будут хранить на отечественных серверах, но это все равно порождает излишние сложности для конечного пользователя.