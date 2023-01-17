И выехать-въехать, дабы продлить 90-дневный срок пребывания - теперь нельзя, но одно решение есть

"Подложить свинью" (между прочим обряд из черной магии), это именно то словосочетание, благодаря которому тысячи "беглецов" вспомнят знаменитый русский фразеологизм, "сделал" Казахстан.

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Начиная с 26 января в республике ужесточат нормативы въезда и пребывания иностранных граждан, у которых нет визы. Постановление появилось сегодня на официальном ресурсе правовых актов Казахстана.





Источник фото: ru.freepik.com





Согласно новым правилам, иностранцы, имеющие гражданство стран-членов ЕАЭС (Россия входит сюда), смогут пребывать в Казахстане в "безвизовом режиме" сроком на 90 суток в течение календарного 180-дневного периода. Иностранцы иных государств, имеют право находиться в Казахстане на срок не более 30 календарных дней. Теперь, и это самое главное, нельзя "обнулить" сроки пребывания, просто взяв и выехав туда-обратно. Такие дела. Да.

К размышлению. Сейчас в Казахстане находится по самым скромным оценкам около 400 тысяч российских граждан (большинство мужчины).





Источник фото: rosbalt.ru





Для данной категории лиц МВД Казахстана пояснило, для "обнуления" прошлого 90-дневного периода пребывания нужно выехать и въехать путем пересечения границы. Правда установив дедлайн для "читинга" сроком до 27 января текущего года. Для более длительного нахождения на территории республики "путнику" нужно получить разрешение на временное проживание, указав цель "посещения".

Для тех, кто все-таки хочет остаться "подольше", есть выход. Надо "лишь всего" доказать цель своего прибытия. Примеры:

Воссоединиться с семьей;

Для работы на фирму, зарегистрированную в Казахстане;

Поездка для лечения;

Учеба;

Миссионерская деятельность.

. Дерзайте.

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