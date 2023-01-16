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Заводские танки Leopard-2 от Rheinmetall могут попасть на Украину только через год
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   Мечты украинской власти о поставках заводских танков Leopard-2 могут так и остаться мечтами, по крайней мере до следующего года. Об этом в своем интервью заявил Армин Паппергер, глава концерна Rheinmetall.

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   Такие большие сроки поставки связаны прежде всего с "предпродажной" подготовкой боевых машин при согласии их передать. Паппергер утверждает, что искомые танки полностью разбирают, после чего вновь собирают. И такие процедуры по самым скромным оценкам могут занять около 365 дней. Всего у знаменитого немецкого концерна 22 танка свежей модели Leopard-2 и 88 танков устаревшей версии Leopard-1.


Leopard 1. Источник фото: de.wikipedia.org


   Но все эти сроки совсем не относятся к тяжелой технике, которую использует немецкая армия непосредственно (либо другие армии блока НАТО). Правда и тут есть подвох: запасливые и рачительные военные никогда не отдадут много действующих машин, не желая ослаблять свои собственные армии.

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   По версии Дмитрия Кулебы (министр иностранных дел Украины), около 5 стран готовы поделиться своими Leopard-2 для помощи восточноевропейской республики. Но планы Киева куда более амбициознее: планируется создать целую танковую бригаду, имеющую на вооружении одни лишь Леопарды.

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#leopard 2 #rheinmetall #leopard-2
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