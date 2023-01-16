С помощью игровых стримов небезразличные ведущие собрали деньги для благотворительных кошек

Что такое эмпатия к животным, своим наглядным примером показала благотворительная акция, где главным действующим "лицом" стала знаменитая игра про бездомного кота Stray. С помощью стримов игровые разработчики финансово поддержали Общество по защите животных Небраски. Кроме того, для дополнительных сборов была организована акция один игровой ключ в обмен на 5 долларов. Таким онлайн-способом было собрано порядка 8000 долларов.

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Знаменитый котик. Источник фото: rg.ru





А во время тех самых стримов, программисты головной компании проводили эфиры с кошками с ограниченными возможностями. Благодаря таким гостям удалось приплюсовать еще 1500 долларов. Ведь люди любят котиков.

Лично сами участники игровой компании из своих собственных кошельков доплатили еще 4000 долларов. И опять спасибо цифровому котику из Stray.

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Создатели игры про бездомного кота резюмировали, обыкновенная компьютерная игра сделала самое важное - помогла "аккумулировать" большие деньги для приютов бездомных кошек. И возможно, благодаря популярной игре люди станут чуточку добрее к братьям нашим меньшим, в особенности к тем, кто живет на улице.