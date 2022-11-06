Но даже с такой "кашей в голове" дедушка не забывает попытки набрать очков перед выборами в 8 ноября

Как бы мы не пытались быть политкорректными, но президент страны - это "лицо" всей страны, наглядно демонстрирующее другим странам "тренды и повестку" своей родины. Все это касается в десятикратном размере такой страны как США. Где смеявшись в 80ых годах над нашим дорогим Леонидом Ильичем, не заметив того, сами превратились в "стариков-разбойников".

реклама

Так Джо Байден опять запутался в своей речи, которая состоялась на предвыборном митинге по поводу скорейших выборов 8 ноября. Само событие случилось в Филадельфии.









Байден прямо сказал, что своими усилиями сократил государственный долг США в невероятные два раза. Правда есть нюанс - разумеется дедушка перепутал государственный долг с дефицитом бюджета. Который действительно, стараниями Байдена, снизился на 1,4 триллиона долларов в этом финансовом году.

Ну а теперь посмотрим на государственный долг США: на текущий момент он составляет ошеломляющие 31 триллион долларов, и что его может "уменьшить", так это грандиозная война, которую Америка все-таки пытается развязать.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри -35% на S22 Ultra в Ситилинке RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке -30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti MSI за 50 с началом в Регарде



