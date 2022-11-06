Как бы мы не пытались быть политкорректными, но президент страны - это "лицо" всей страны, наглядно демонстрирующее другим странам "тренды и повестку" своей родины. Все это касается в десятикратном размере такой страны как США. Где смеявшись в 80ых годах над нашим дорогим Леонидом Ильичем, не заметив того, сами превратились в "стариков-разбойников".
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Так Джо Байден опять запутался в своей речи, которая состоялась на предвыборном митинге по поводу скорейших выборов 8 ноября. Само событие случилось в Филадельфии.
Байден прямо сказал, что своими усилиями сократил государственный долг США в невероятные два раза. Правда есть нюанс - разумеется дедушка перепутал государственный долг с дефицитом бюджета. Который действительно, стараниями Байдена, снизился на 1,4 триллиона долларов в этом финансовом году.
Ну а теперь посмотрим на государственный долг США: на текущий момент он составляет ошеломляющие 31 триллион долларов, и что его может "уменьшить", так это грандиозная война, которую Америка все-таки пытается развязать.