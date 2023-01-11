Дефицит российского бюджета составил практически 4 триллиона рублей

Что такое экономика, и почему так плохо, когда она "сбоит", никому объяснять не надо. Особенно если эти сбои длительные. Но ознакомиться с потенциальным кризисным развитием, точнее тенденциями - стоит. "Разбор экономических полетов" сделал Максим Кузнецов - Эксперт по российско-китайской торговле (и не только).

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Декабрь ушедшего года принес много разочарований, например космический дефицит государственного бюджета. Шутка ли, это цифра составляет почти 4 триллиона рублей. В пору вносить в особую книгу рекордов покруче Гиннесса. И действительно, на данный момент - это абсолютный антирекорд. Но это полбеды. Вторая половина "медали" - еще есть куда падать.





Источник фото: bankstoday.net









Если негативные "тренды" в российской экономике продолжатся. А они скорее всего продолжатся, так как государственные расходы растут, а доходы стремительно падают. Спасибо "потолку цен" за это. Именно благодаря противодействию Европы, цена российской марки нефти Urals теперь стоит не дороже 38 долларов за бочку. Эта же тенденция коснется и наших нефтепродуктов, подспудно затрагивая нефтянку, снизив "по самое не балуй" наш экспорт.





Источник фото: bankstoday.net





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Если дефицит бюджета не будет падать, то "справиться" можно будет с помощью налогов для российских экспортеров нефти и газа (и не только их), ну и "поднапрячь" банки, заставив их выпустить облигации федерального займа. Такие стандартные ходы помогут перекрыть до 3 триллионов дефицитного сегмента. Если это не спасет ситуацию, то придется включить дополнительный выпуск наличных денег, разогнав инфляцию. Цены, как водится, на все вырастут, как и упадет курс рубля.