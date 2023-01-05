Такого пессимистичного сценария придерживается секретарь украинского СНБО Данилов, возжелавший получить немецкие танки leopard-2

Что ни говори, а "ливерной колбасе", господину канцлеру ФРГ Олафу Шольцу сейчас не очень просто. Шутка ли, не прошло и полугода (точнее прошло), а украинцам от высокопоставленного чиновника опять "что-то" надо. И это что-то, не баварская колбаса или знаменитейший брецель, весьма популярная сдоба в немецкоговорящих странах Центральной Европы. Нет. Нашим восточным соседям нужны немецкие танки Leopard-2 и много (как сказал бы незабвенный Бомба из легендарного "ДМБ"). А что бы легче, а самое главное - быстрей, думалось, "обиженной ливерной колбасе" (со слов, внимание, украинского экс-дипломата Андрея Мельника) уже другой украинский "дипломат" Алексей Данилов (секретарь украинского СНБО) пообещал и главное обрисовал, донельзя разужаснейшую картину.

реклама





leopard 2. Источник фото: wallpaperflare.com





рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Так этот чиновник пообещал российскую армию не где-нибудь, а в районе Штутгарта, а может быть даже, чем киевский управленец не шутит, и в парочке километров от самого Берлина. Что бы этого не было, "надо лишь" передать немецкие танки Leopard Украине. Разумеется, бесплатно. А вот Шольц и его правительство совсем не понимают этого, где вместо помощи "Незалежной", они проводят горячечные соцопросы среди бюргеров и фрау на тему "передавать или нет" совсем не копеечные танки. Но на самом деле, тут решает не господин канцлер и немецкий народ, а старый дедушка из-за моря-окияна. Ему гораздо виднее, нужны ли украинцам танки сумрачного гения или "и так сойдет".