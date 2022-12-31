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Новейшие танки Т-90М "Прорыв" прорвали оборону ВСУ и помогли войти российским войскам в Артемовск
В успешном наступлении с последующим заходом в город участвуют десантники России и бойцы ЧВК Вагнер
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   Как Новый Год встретишь, так его и проведешь. Именно под таким девизом сегодня творят историю участники СВО со стороны российской армии и ЧВК "Вагнер". По сообщениям с мест военные подразделения России прорвали оборону города Артемовск (Бахмут) и зашли в город с южного направления. Помимо этого, успешный вектор атаки развивается через населенный пункт Клещеевка, также находящийся с южного направления.

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   Даже в канун новогоднего праздника военные действия не прекращаются ни на минуту. В ожесточенных действиях участвуют различные рода войск и сил. 


Источник фото: narodsobor.ru. Танк Т-90М "Прорыв"


   Плечом к плечу за город Донецкой области Артемовск сражаются бойцы регулярной армии из ВДВ и бойцы из "Вагнера". Причем последние в ходе успешной атаки использовали новейшие боевые танки российской армии - Т-90М "Прорыв".

   Официальных сообщений от министерства обороны РФ пока нет.

   И в тему: командующий объединенной группировкой российских вооруженных сил Сергей Суровикин из рук президента Владимира Путина получил высший военный российский орден - орден Святого Георгия третьей степени. На данный момент известно лишь о двух награжденных этим орденом этой степени. Первый из них - начальник Генерального штаба РФ - Валерий Герасимов. А второй - Сергей Суровикин.  

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#вагнер #т-90м #вдв #т-90м &quot;прорыв&quot;
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Ашот Арутюнян
18:33
При выборе материнки нет смысла смотреть на радиатор,посмотри спеки по таблице и выбери по компановке фаз нужную мать. Например https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1QCI_q6rdyD_8ZB1isCHt7J1t4n9q...
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VRoman
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