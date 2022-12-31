В успешном наступлении с последующим заходом в город участвуют десантники России и бойцы ЧВК Вагнер

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Как Новый Год встретишь, так его и проведешь. Именно под таким девизом сегодня творят историю участники СВО со стороны российской армии и ЧВК "Вагнер". По сообщениям с мест военные подразделения России прорвали оборону города Артемовск (Бахмут) и зашли в город с южного направления. Помимо этого, успешный вектор атаки развивается через населенный пункт Клещеевка, также находящийся с южного направления.

реклама

Даже в канун новогоднего праздника военные действия не прекращаются ни на минуту. В ожесточенных действиях участвуют различные рода войск и сил.





Источник фото: narodsobor.ru. Танк Т-90М "Прорыв"





Плечом к плечу за город Донецкой области Артемовск сражаются бойцы регулярной армии из ВДВ и бойцы из "Вагнера". Причем последние в ходе успешной атаки использовали новейшие боевые танки российской армии - Т-90М "Прорыв".

Официальных сообщений от министерства обороны РФ пока нет.

И в тему: командующий объединенной группировкой российских вооруженных сил Сергей Суровикин из рук президента Владимира Путина получил высший военный российский орден - орден Святого Георгия третьей степени. На данный момент известно лишь о двух награжденных этим орденом этой степени. Первый из них - начальник Генерального штаба РФ - Валерий Герасимов. А второй - Сергей Суровикин.

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K



