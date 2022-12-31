Как Новый Год встретишь, так его и проведешь. Именно под таким девизом сегодня творят историю участники СВО со стороны российской армии и ЧВК "Вагнер". По сообщениям с мест военные подразделения России прорвали оборону города Артемовск (Бахмут) и зашли в город с южного направления. Помимо этого, успешный вектор атаки развивается через населенный пункт Клещеевка, также находящийся с южного направления.
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Даже в канун новогоднего праздника военные действия не прекращаются ни на минуту. В ожесточенных действиях участвуют различные рода войск и сил.
Источник фото: narodsobor.ru. Танк Т-90М "Прорыв"
Плечом к плечу за город Донецкой области Артемовск сражаются бойцы регулярной армии из ВДВ и бойцы из "Вагнера". Причем последние в ходе успешной атаки использовали новейшие боевые танки российской армии - Т-90М "Прорыв".
Официальных сообщений от министерства обороны РФ пока нет.
И в тему: командующий объединенной группировкой российских вооруженных сил Сергей Суровикин из рук президента Владимира Путина получил высший военный российский орден - орден Святого Георгия третьей степени. На данный момент известно лишь о двух награжденных этим орденом этой степени. Первый из них - начальник Генерального штаба РФ - Валерий Герасимов. А второй - Сергей Суровикин.