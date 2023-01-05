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Фильм Гром Трудное детство - радужные 90-е, древнеегипетские боги и незакрытый гештальт

Продолжение "наделавшей шороху" похождений Игоря Громова, но на заре своей юности в лихие 90ые
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   Куй железо пока горячо. Классическая поговорка, имеющая много общего с сегодняшним продуктом отечественных киноделов. Который (Речь идет о фильме "Майор Гром: Чумной доктор") к слову, только ленивый не называл прорывом пускай не в Голливуд, но хотя бы из сегодняшней безликой массы кино про опостылых коррупционеров, бесконечные мыльные оперы и глупые-глупые комедии. Да далеко ходить не надо: Мажор в Сочи (2022) - превративший уже знаменитую франшизу про похождения сына олигарха из свежей струи в отечественном кино в пародию на самого себя и скатившийся в пучину бреда и идиотского сценария. И это я не беру фильмы производства "Комеди клаб продакшен", высший аналог идиократии и безвкусицы. Фильмы Михаила Галустяна лишний раз тому подтверждение. Но давайте все-таки посмотрим, смог ли приквел Майора Грома не уронить планку, а может даже превзойти "оригинал". 

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Галустян - кадр из фильма "Дракулов" (2021). Источник фото: youtube.com


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   Перед нами продолжение нашумевшего супергеройского  боевика в котором мы впервые встретились с майором полиции - Игорем Громом, неподкупным, находчивым, посвятившим всё свое время только лишь одной работе. Словом, идеальный полицейский, который только и возможен в наше непростое время и только в экранизациях комиксов и в сферической вакуумной фантазии из разряда: а что если бы полицейские не брали взятки и думали только как качественно выполнить свою работу. Словом то, что подразумевает под собой идеальная полиция с элементами комикса конечно же. Да и чего греха таить, о таком бравом "дяде Степе" мечтали бы в любой стране простые граждане, кроме, разумеется, нечистоплотных "слуг государевых". 


 Кадр из фильма "Майор Гром: Чумный Доктор". Источник фото: film.ru


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Сюжет

   На дворе лихие 90-ые. Наш Игорь Гром совсем юн и даже не представляет кем он станет спустя двадцать лет. Да и думать, если честно, о "такой ерунде" совсем некогда: потому что прямо "сейчас" нужно решить, где взять кучу денег на свою мечту. И помочь в этом ему может только его закадычный дружбан Игнат, имеющий жилку коммерсанта, но постоянно впутывающего своего лучшего товарища в сомнительные дела. А между тем, отец главного героя - идеальный полицейский и даже слишком. Ведь он поперек горла у "босса всех боссов" бандитского Петербурга, имеющего свои зловещие планы на бывший стольный град Петра. 


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Тизер с главным героем фильма. Источник фото: kino-teatr.ru


Плюсы фильма

Неистребимая ностальгия по 90-ым. Как не трудно догадаться из синопсиса, все действо фильма разворачивается на фоне "благословенных" 90-ых, когда у узкой прослойки людей открываются наишикарнейшие возможности обогатиться до уровня арабского шейха, а большая часть населения страны Россия еле-еле сводит с концами, но тут, как говорится, ничего не попишешь. К слову, сюжет не сильно сосредотачивается на этом, больше всего в кадре мелькают яркие цвета с большим количеством неистребимых приятностей той эпохи: наивкуснейшие батончики Mars и Snickers, игровая приставка Денди со снопом игровых картриджей и те самые VHS-кассеты, благодаря оным, прошлое поколение школьников и подростков было неизмеримо коммуникабельней их нынешних сверстников во много раз. 


То самое "развеселое времечко". Источник фото: best90.ru

   Яркие самобытные персонажи. Лю-бы-е. От главгада в антураже древнеегипетского бога и его приспешников, до главного героя с отцом, плюс батины напарники и друган Игнат. Все эти мужики вызывают восторг и неподдельный зрительский интерес. Они ни разу не статисты. От любого их действия зависит последующий ход событий. Вот выкинешь их из сюжета, и повествование нарушится. А это дорогого стоит. Даже друг юного Игорька оказывает своей массой влияние на сюжет - во всех смыслах этого простого слова. Что уж тут говорить о стильном оперативнике с двумя пистолетами, палящем по-македонски с двух рук, как заправский Джон Уик или какой-нибудь ковбой из вселенной Клинта Иствуда. Загляденье же. 


Обитель Зла. Источник фото: dzen.ru


Минусы фильма

Укороченный хронометраж. Что можно сделать за реальные час с небольшим гаком и с законченной историей и развитием персонажа. Да практически ничего. Поэтому то самое "развитие персонажа", по которому, обычно так невежливо проходятся профессиональные кинокритики, в этом фильме есть только у главного героя - Игоря. Все остальные персонажи ввиду маленькой продолжительности фильма обходятся без этой важной детали. Показали и раскрыли мотив главных действующих лиц - и того достаточно. Могли б и без этого обойтись в худшем случае. 


Вот такой хронометраж в фильме. Источник фото: ru.dreamstime.com

   Главный герой в фильме - совсем не Игорь Гром, а его отец - Константин Гром. Что никак не вяжется с названием само кино. И было бы хорошей идеей, если бы сын помог отцу в расследовании. Но что по факту мы имеем, а имеем ни на что не влияющего сына, у которого больше идет линия драмы взаимоотношений, чем настоящего детектива или боевика. А порой просто линия комедии. Что из этого влияет на финальную главную сцену - абсолютно ничего, кроме желания попасть в пресловутый Диснейленд. Но повторюсь, главный злодей сугубо "на плечах" папаши. 


Звезды фильма на премьере. Источник фото: news.ru


Итого

   Давайте будем честными перед нами не полноценный полнометражный фильм, а всего-лишь новогодний эпизод-переросток, рассказавший фрагмент из жизни юного Игоря Грома, будущего знаменитого майора питерской Полиции. И да, пускай хронометраж был коротким, все-таки фильм смог рассказать, почему наш Игоряша стал тем, кем стал. И разжевано это до неприличия подробно и доходчиво. Одна цитат с моющим средством Феири чего только стоит. Ради нее, можно сказать, фильм уж точно нужно досмотреть до этого момента. Что касается минусов: хронической "недосдачи" хронометража и слабого экшония, видимо в этом виноват слабенький бюджет, никоим образом не сравнимый с его полнометражным собратом. Самое главное, пускай в фильме не так много зрелищного боевика и боевика в принципе, любая сцена из фильма притягивает внимание и не дает заскучать, а яркие декорации вымышленных 90-ых, для тех, кто жил в реальное то время, не должны оставить зрителя равнодушными. Главную цель этот фильм выполнил - ответил на вопросы прошлого фильма, что повлияло на Грома в прошлом, чтобы он стал тем - кем стал в прошлом фильме. От меня оценка фильму - четверка с небольшим минусом. 


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