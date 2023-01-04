В ходе эфира на "Украинском радио" Юрий Игнат, представитель ВС ВСУ поделился информацией почему атаки дронами-снарядами осуществляются вдоль Днепра.
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Со слов спикера вооруженных сил Украины, дроны запускаемые вдоль могучей реки, следуют по руслу Днепра до самого Киева. И "конечно", на них не перестают вести охоту наземные силы украинского ПВО, а в воздухе - истребительная авиация ВСУ. Но даже "заступничество" великой реки не спасает большинство дронов от "доблестных" ВСУ. Ну мы тут, конечно, "джентльменам верим на слово".
Источник фото: rubryka.com
Но если эффективность ПВО и самолетов украинских так велика, то как тогда объяснить необъяснимые потери и разрушения критической инфраструктуры и других иных наземных целей. Здесь, боюсь предположить, не хватит самой буйной фантазии. Да и если все так хорошо с имеющимися ПВО, зачем, спрашивается, просить старших партнеров о предоставлении всех новых и новых установок, в том числе и тех самых "Патриотов". Которые, к слову, не очень-то и справились с атакой роя дронов во время "битвы за нефтехранилища" в Саудовской Аравии.
река Днепр
Не успев закончить свой "спич" по поводу "суперэффективности", господину Игнату задали вопрос, а почему бы не начать сбивать те самые дроны во время следования над рекой. Но, оказывается, дроны не просто так выбрали "водный маршрут". А в результате такого маршрута следования БПЛА летят очень низко от водной поверхности, поэтому РЛС станции ВСУ их не "видят". Видимыми же они становятся только после подлета к стольному граду Киеву.