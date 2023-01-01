До этого дня "лобастые дядьки" аналитики говорили, что весь мир скопом навалится на Россию, и ее газ станет "бесполезным", а Америка возьмет да насытит изголодавшийся европейский рынок своим сверхдорогим, но как нельзя самым демократичным "газком" с приставкой СПГ. Именно таким рисовали ближайший год властители газовых дум.
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Источник фото: rbc.ru
Фатих Бирол, "по совместительству" работающий главой "на полставки" Международного энергетического агентства, сделал прогноз, согласно которому рынок СПГ ждет тяжелый период на весь будущий год. Первопричина - разрастание энергетического кризиса. Причем его "единственной жертвой" будет не только Украина, но и страны большой "европейской семьи", решившие беспрекословно выполнять все хотелки дедушки из-за моря-окияна. И здесь нет ничего удивительного, так как Россия несколько десятилетий была основным газовым поставщиком заносчивой Европы.
И да. Кризис в 2023 году будет еще сложней и "интенсивней". По трем причинам.
- Первая. Российский газ перестал поступать в европейскую газовую сеть.
Фатих Бирол. Источник фото: myclimate.org
- Вторая. Экспортеры СПГ обладают крайне низкими мощностями дабы удовлетворить весь необходимый объем, освободившийся после ухода России. "В добавок", Китай "пообещал" перетянуть немногочисленных экспортеров сжиженного газа к себе. Что совсем неудивительно, так как он самый крупный импортер СПГ-газа.
- Третья. Большая разница в спросе и предложении на газовом рынке в наступающем году. На данный момент эта цифра приближается к 30 миллиардам кубометров.