Глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол поделился опасениями, почему газовый кризис продолжится и станет больше

До этого дня "лобастые дядьки" аналитики говорили, что весь мир скопом навалится на Россию, и ее газ станет "бесполезным", а Америка возьмет да насытит изголодавшийся европейский рынок своим сверхдорогим, но как нельзя самым демократичным "газком" с приставкой СПГ. Именно таким рисовали ближайший год властители газовых дум.

реклама





Источник фото: rbc.ru





Фатих Бирол, "по совместительству" работающий главой "на полставки" Международного энергетического агентства, сделал прогноз, согласно которому рынок СПГ ждет тяжелый период на весь будущий год. Первопричина - разрастание энергетического кризиса. Причем его "единственной жертвой" будет не только Украина, но и страны большой "европейской семьи", решившие беспрекословно выполнять все хотелки дедушки из-за моря-окияна. И здесь нет ничего удивительного, так как Россия несколько десятилетий была основным газовым поставщиком заносчивой Европы.

И да. Кризис в 2023 году будет еще сложней и "интенсивней". По трем причинам.

Первая. Российский газ перестал поступать в европейскую газовую сеть.





Фатих Бирол. Источник фото: myclimate.org

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K





Вторая. Экспортеры СПГ обладают крайне низкими мощностями дабы удовлетворить весь необходимый объем, освободившийся после ухода России. "В добавок", Китай "пообещал" перетянуть немногочисленных экспортеров сжиженного газа к себе. Что совсем неудивительно, так как он самый крупный импортер СПГ-газа.

Третья. Большая разница в спросе и предложении на газовом рынке в наступающем году. На данный момент эта цифра приближается к 30 миллиардам кубометров.