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Рынок сжиженного газа ждет тяжелый период - на это есть три причины
Глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол поделился опасениями, почему газовый кризис продолжится и станет больше
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   До этого дня "лобастые дядьки" аналитики говорили, что весь мир скопом навалится на Россию, и ее газ станет "бесполезным", а Америка возьмет да насытит изголодавшийся европейский рынок своим сверхдорогим, но как нельзя самым демократичным "газком" с приставкой СПГ. Именно таким рисовали ближайший год властители газовых дум. 

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Источник фото: rbc.ru


   Фатих Бирол, "по совместительству" работающий главой "на полставки" Международного энергетического агентства, сделал прогноз, согласно которому рынок СПГ ждет тяжелый период на весь будущий год. Первопричина - разрастание энергетического кризиса. Причем его "единственной жертвой" будет не только Украина, но и страны большой "европейской семьи", решившие беспрекословно выполнять все хотелки дедушки из-за моря-окияна. И здесь нет ничего удивительного, так как Россия несколько десятилетий была основным газовым поставщиком заносчивой Европы. 

   И да. Кризис в 2023 году будет еще сложней и "интенсивней". По трем причинам.

  •    Первая. Российский газ перестал поступать в европейскую газовую сеть.


Фатих Бирол. Источник фото: myclimate.org

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  •    Вторая. Экспортеры СПГ обладают крайне низкими мощностями дабы удовлетворить весь необходимый объем, освободившийся после ухода России. "В добавок", Китай "пообещал" перетянуть немногочисленных экспортеров сжиженного газа к себе. Что совсем неудивительно, так как он самый крупный импортер СПГ-газа. 
  •   Третья. Большая разница в спросе и предложении на газовом рынке в наступающем году. На данный момент эта цифра приближается к 30 миллиардам кубометров. 
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#газовый кризис #фатих бирол
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