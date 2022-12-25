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Долго дело делается, да быстро сказка сказывается. Таков наш реальный мир. К чему я это пишу. Некоторые страны из Европы захотели побыть "в шкуре" герострата, "спалив" проект создания термоядерного реактора. Ну, то есть как спалив... Группа европейских стран решила "вышвырнуть" Россию (ученых и инженеров) из проектирования и испытания термоядерного девайса, но тут вмешались "старшие товарищи", объяснившие нерадивым последователям "всё сами", что без "страны с сохой" многомиллиардный проект накроется медным тазом. А те самые миллиарды, которых куда больше 10-ти, просто пойдут прахом. Рачительные "старые европейцы" на такое пойти не могут. Там привыкли считать свои деньги. Это вам не с картинами "суповыливанием" бороться.

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Сам термоядерный проект располагается в уютном и теплом местечке, что в Южной Франции, где и разместилась платформа Международного экспериментального термоядерного реактора, созданного для "взятия под контроль" энергии ядерного синтеза, "в уравнении" которого на выходе ожидает неимоверное количество энергии. Создание проекта скрытно, но целенаправленно не останавливается ни на минуту, при самом активном участии российских ученых, при непосредственном задействовании же российских технических решений и воплощенных "в металле" - технологий.

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В декабре группа ученых проекта ИТЭР "отпраздновала" крупный прорыв, о котором рассказал "партнер" - Национальный комплекс лазерных термоядерных реакций США при Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса. Калифорнийские ученые поделились новостью, что смогли пробить стену проблем и "добыть" значительно больше энергии в результате эксперимента по синтезу.

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И коротко о самом ИТЭР, уходящем в "предания старины глубокой". Конгломерат ученых, которые работают в ИТЭР, состоит из представителей 35 стран мира, а его "отцами" смело можно назвать Рональда Рейгана (американского президента) и Михаила Горбачева (советского генерального секретаря), которые провели "event-мероприятие" в 1985 году в канун окончания холодной войны. И да, "выход из проекта" означает мгновенную остановку многолетней многомиллиардной "репризы", в результате чего все превратится в фенита ля комедию.





Женевская встреча

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Главная "задумка" проекта с бюджетом в 44 миллиарда долларов - доказать или опровергнуть реакцию ядерного синтеза на возможность ее преобразования в контролируемый источник чистой безуглеродной энергии. Именно этот процесс и происходит в самом центре ядра звезд. Надо "лишь всего" провести горячую плазму температурой 150 миллионов градусов по Цельсию в специальный терминал и удержать ее там ограничивающими магнитными полями. Где в такой своеобразной "звездной" тюрьме ядра водорода "слипаются" и получается следующий химический элемент Периодической таблицы Менделеева - гелий и нейтроны. Само собой, помимо нейтронов и гелия, образуется "невразумительное" количество слаборадиоактивной энергии. И вот за этой энергией и осуществляется погоня "всем миром".

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Европейский Союз финансирует примерно половину всех расходов на исследование и проверку эксперимента, контролируя "свою половину" ученых через головной офис в испанской Барселоне с непримечательным названием - "Fusion 4 Europe". Остальная часть равномерно распределена между Россией, Индией, США, Южной Кореей, Китаем, Японией в девятипроцентных долях.

От России в исследовании термоядерного синтеза занято не менее 50 работников различного звена, включая инженеров и ученых.

После начала СВО, вся работа "замерла", тем более по причине того, что орган, принимающий все важнейшие решения по ИТЭР, "забит" российскими руководителями наравне с американцами и европейцами.









По вопросу участия/неучастия высказалась пресс-секретарь Сабина Гриффит, заявившая, что легко "присудить" осуждение и опалу, но после непременно всех ждут тяжелые последствия и расплата за неконтролируемый выплеск эмоций.

Но конечно, первое время шли ожесточенные дискуссии "что делать" с российскими участниками международного глобального проекта. И для смеха: было много разговоров, дабы убедить руководство проекта разместить плакат с осуждением СВО, но сами понимаете, все закончилось ничем, так как вовремя вспомнили, что все эти люди находятся над политикой и надо трудиться, ведь "деньги уплачены, а результата нет". Но конечно дежурно отметились насчет "печали" по поводу непростой политической ситуации в мире и между Россией и Украиной в частности. Ну а дальше никто не захотел бросать свою важную работу и общий коллектив всегда выше "всего этого".









Но политика политикой, а ход эксперимента и сам процесс уже нарвались на волну критики не по причине каких-то политических инсинуаций, а из-за превышения "бюджета" и отрывов от дедлайна. Так французское министерство сделало "шаг назад", просто взяв и отложив до лучших времен сборку того самого термоядерного реактора, ради собственно чего все и затевалось. Причина же на самом деле серьезная: французское руководство боится "как бы чего не вышло" в плане безопасности. Да и порцию критики не избежало начальство Fusion 4 Europe, получившее обвинения "в напоре" на сотрудников и излишнем объеме выполняемой работы ими же. По слухам, из-за оказываемого давления один человек погиб, наложив на себя руки.









И тут хочется добавить, другая лаборатория, та что в Женеве, лаборатория высоких технологий ЦЕРН, после февральских событий все-таки разорвала сотрудничество с Россией, но в отличие от ИТЭР, там именно государственная организация, без привлечения иных государств, поэтому исключить Россию из ИТЭР неимоверно трудно. Об этом заявил главный инженер проекта - Ален Бекуле.

Да и есть "особый случай": так как спонсирование производится не напрямую в денежном эквиваленте, а больше похоже на прямой "товарный обмен", когда каждый участник "приносит" свое. И весь ИТЭР на 90% состоит из таких вот "подношений" на общее дело. Проще говоря, каждый участник создает уникальную деталь, после чего гигантский реактор собирается как пазл. Словом всё играет против исключения России из международного проекта.





Площадка строительства ИТЭР





С одной стороны такая идея делает уязвимой общий проект в случае какого-то форс-мажора в одной из стран-участниц, но с другой стороны, такой план позволяет каждой стране накопить особенные знания по какому-то конкретному направлению в вопросе синтеза, да и развить собственное уникальное производство. Ну а "провал" у какого-то одного игрока способен развалить общее дело. А на кону - несколько десятков миллиардов долларов...

К слову, в России производят критически важные детали реактора, в том числе шины питания, похожие на алюминиевые шпалы, необходимые для проводки электрического тока чудовищной силы прямо к реактору. Помимо этих брусков, в России осилили производство ультимативного магнита весом 200 тонн, способного сформировать кольцо плазмы и удержать ее в реакторе "парящей". Это так называемая полоидальная катушка.

Сверхпроводящая катушка полоидального поля PF1





Продолжение истории. Чтобы привезти алюминиевые бруски центр назначения на грузовиках, а гигантскую катушку морем в Марсель, ИТЭРовские ученые прошли через кучу бумажной волокиты и неоправданных обвинений в "игре на Путина", доказывать многим членам ЕС об свободе от любых санкций против РФ. Проект ИТЭР - исключение из всего этого. Но волнение различных стран сделало свое дело: доставка архиважных деталей термоядерного реактора заняла два месяца...

Такая вот европейская "петрушка": когда надо, все дружно закрывают глаза и продолжают сотрудничать с "дикой Россией", не забывая "ради своего достоинства" сказать что-нибудь нехорошее в ее адрес.