Пока еще те самые "Патриоты" не прописались на территории Украины, местная критическая инфраструктура благодаря массированным ударам ВС РФ, "износилась" на 50%. Стоит ли говорить, что по большинству городов и весей Украины прокатилась волна отключений. И чем "дальше" в зиму - тем дней без света, и возможно тепла, будет значительно больше. Дабы не дожидаться, пока квартира в городе превратится в большой морозильник, украинская власть рекомендует жителям перебираться в сельскую глубинку. Кроме того, городские власти Ивано-Франковска "заклинают" сельских жителей брать на зимнее время к себе горожан.
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Но обитатели деревень и хуторов Западной Украины не сильно рады таким вот "советам", потому что сами зависят от той же электроэнергии. Да и широко распространены ошибочные мифы, де мол на селе топят лишь дровами и готовят в печи. Хотя на самом деле, на селе выжить относительно легче чем в стандартной "панельке".
А вот и лучшие советы как "с комфортом" прожить на селе:
- "Добыть" или приобрести дрова;
- Иметь запас свечей, спичек, топлива;
- Раздобыть баллоны с газом и газовую плиту. Дополнительно купить примус;
- Провести утепление дома "на максимум";
- Разыскать источник питьевой воды
- Откопать выгребную яму для нужд отхожего места.
О серьезности всей ситуации с отсутствием света говорит тот факт, что даже цельный глава иностранных дел, Дмитрий Кулеба, провел больше суток без света и воды в одной из городских квартир Киева.