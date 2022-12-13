К текущему моменту российский интернет заполонили "видосики" с неадекватными "водителями" всяческих самокатов на электротяге. Эти горемыки превратили пешеходные зоны городских улиц в место, где тебя в любой момент может протаранить одна из таких персоналий. Прекратить безобразие можно будет с помощью нового стандарта, с ограничением максимальной скорости "самокатной братвы": электросамокатов, моноколес и всяческих гироскутеров.
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В ГОСТе "Р 70514-2022" теперь указана максимальная скорость для перечисленного выше транспорта - не более 25 километров в час, кроме того, в каждый транспортный "модуль" должна быть интегрирована система местоположения. Внедрение новых нормативных актов должно поспособствовать безопасности как пешеходов, так и управляющих ЭСИМ (номенклатурный вариант самоназвания всех этих самокатов и прочего подобного транспорта).
Новый правовой регламент соответствует своему зарубежному "аналогу" - стандарту EN 17128-2020.
Но не ограничиваясь скоростью, в стандарте для "самокатов" прописали требования безопасности, обозначения и сопутствующей документации. Не забыли и про рекомендации и способы проверки данных средств индивидуальной мобильности. Теперь появится и официальная классификация средств передвижения на электрической тяге. Сформированы официальные требования к зарядке и нормам заряженных АКБ.
Ранее в октябре были внесены изменения в ПДД, где были указаны максимальные характеристики для ЭСИМ. Теперь самокат должен быть не более 35 килограмм с максимальной скоростью не более озвученных выше в 25 км/ч.