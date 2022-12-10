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Madarator За пост начислено вознаграждение
В российском сегменте интернета появился BlueFox - вирус, ворующий учетные данные
хитрая сетевую заразу довольно сложно обнаружить из-за
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24 ядерный 13900K - смотри цену
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-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

   Казалось, мы только совсем недавно пережили атаку вируса-шифровальщика WannaCry, который "за малую мзду" обещал доступ к нашим драгоценным "фотАчкам" и прочим документам. Но не успевши выдохнуть, на наши драгоценные кампуктеры обрушилась новая напасть: вирус BlueFox, умыкающий логины и пароли от всевозможных сетевых аккаунтов. 

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   О новой вирусной угрозе поделился Алексей Вишняков, опытный сотрудник компании "Positive Technologies", занимающиеся безопасностью, в том числе сетевой.


Источник фото: ru.freepik.com


   Новинка из мира вирусов умеет не только заниматься воровством данных, необходимых для доступа на сайты, но и скриншотить области экрана и загружать в пользовательскую память разнообразные вредоносные модули. А сам трафик, которым обменивается вирус со своими серверами, надежно зашифрован, поэтому данного "червя" сложно обнаружить.

   Пока что данный вирус только начал свое победное шествие, но максимального пика своего распространения он достигнет в ближайшие два года. А собранные данные утекут злоумышленникам для перепродажи в Даркнет. 

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MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
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RTX 3090 уже за 100 тр с началом

   На данный момент уже известна цена одного комплекта зловреда - это 350 долларов, что не так уж и много для профессиональных киберпреступников.

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#вирус #bluefox #positive technologies
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