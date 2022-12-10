хитрая сетевую заразу довольно сложно обнаружить из-за

Казалось, мы только совсем недавно пережили атаку вируса-шифровальщика WannaCry, который "за малую мзду" обещал доступ к нашим драгоценным "фотАчкам" и прочим документам. Но не успевши выдохнуть, на наши драгоценные кампуктеры обрушилась новая напасть: вирус BlueFox, умыкающий логины и пароли от всевозможных сетевых аккаунтов.

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О новой вирусной угрозе поделился Алексей Вишняков, опытный сотрудник компании "Positive Technologies", занимающиеся безопасностью, в том числе сетевой.









Новинка из мира вирусов умеет не только заниматься воровством данных, необходимых для доступа на сайты, но и скриншотить области экрана и загружать в пользовательскую память разнообразные вредоносные модули. А сам трафик, которым обменивается вирус со своими серверами, надежно зашифрован, поэтому данного "червя" сложно обнаружить.

Пока что данный вирус только начал свое победное шествие, но максимального пика своего распространения он достигнет в ближайшие два года. А собранные данные утекут злоумышленникам для перепродажи в Даркнет.

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На данный момент уже известна цена одного комплекта зловреда - это 350 долларов, что не так уж и много для профессиональных киберпреступников.



