Да не оскудеет русская земля всяческими беспилотниками. Такой очевидный вывод можно сделать во время очередных сводок с "ленточки", где войсковая разведка армии России заявила об успешном использовании БПЛА "Тахион", вскрывающего "на раз" обильно замаскированные окопы и блиндажи врага.
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Данный "воздушный птиц" оснащен не только обычными оптическими камерами, но и тепловизорами, благодаря чему поиск и уничтожение позиций ВСУ быстро "перепахивается" ствольной артиллерией и авиацией.
Но для несведущих будет сюрпризом, что данный БЛА проектировался для действий в арктической местности и с соответствующими погодными условиями, и уже совсем скоро появился бы в подразделениях Северного флота, но "там наверху" решение переиграли.
Непосредственные участники боевых действий сообщают, что Тахион показал себя надежным и неприхотливым в условиях, сопряженных с низкими температурными переменными.
И коротко о "зимнем следопыте": данный беспилотный "девайс" стоит на вооружении с 2015 года, каркас сформирован по типу "летающего крыла" с размахом крыльев в 200 сантиметров. В движение данный БЛА приводится с помощью электродвигателя и способен проводить в воздухе до двух часов. Радиус активного действия равняется примерно 40 километрам. Выполнять боевые "поручения" дрон может со скорости до 100 км/час. Запуск осуществляется с катапульты. А вот элемент приземления - с помощью парашютной системы.