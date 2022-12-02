Но новогоднего "подарка" не получится - так как зенитные установки вчерашнего дня ВСУ получат лишь весной следующего года

Раньше говаривали, что дареному коню в зубы не смотрят. Но то было раньше. Теперь же оказывается, что утилизировать лучше и дешевле "на стороне" во всех смыслах этого заковыристого термина.

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Немцы пообещали (но пока не передали) отправить весной ажно целых семь зенитных установок "Гепард". Но весь цимес ситуации в том, что этот зверинец планировалось "порезать на металл", проще говоря - переработать. Но теперь процессами "утилизации" доверили рулить Украине.









Донором военного хлама выступит знаменитый Krauss-Maffei Wegmann. Который помимо самих машинок попытается подсобить и поставкой боеприпасов. Правда вся заковыка в том, что дефицитные снаряды калибра 35 миллиметров "товарного количества" имеются лишь в одной Швейцарии. А гордые сыны гор обладают развитым навыком осторожности, по недоразумению именуемой "нейтральностью". Что в переводе на "человеческий", означает большие сложности для возжелавших приобрести или получить этот "ящик с патронами". Но наверняка под нажимом США найдется какой-нибудь "доброхот" по собственной воле решивший предоставить патрон редкого калибра для Гепардов.

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