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По мнению Урсулы фон дер Ляйен Украина в ходе СВО потеряла 100 000 человек и почему это так

Сначала назвала пятизначную цифру безвозвратных потерь, а потом удалила видео, перезалив материал без упоминания конкретных цифр
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   Вчера высший чиновник Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен совершенно "случайно" назвала многозначное значение "casualties" армии ВСУ, составившее не менее 100 тыс человек погибшими. Но негодование украинских чиновников или звонок "сверху" заставили главную дамочку Европы тщательно подредактировать свой пост в твитере, что вызвало еще больше справедливого хейта, в особенности среди окружения Зеленского и официальных\неофициальных глашатаев Неньки.

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Источник фото: bbci.co.uk

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   А хочется добавить, мастерство "попадать" за короткий промежуток времени отточено у потомка немецкой аристократии - до автоматизма: за три часа она дважды стала героиней новостных "нечистот". В первый раз фон дер Ляйен рассказала про смерть 100 тыс военных, после решила прокомментировать экономический ущерб в полутриллиона евро. Но как видится, украинская "экономика" всем была пофиг: больше всех удивила озвученная цифра именно людских потерь.

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   Давайте попробуем "в математику": пятизначная цифра погибших лишь за неполный год - это "непозволительно" много. Ушедший СССР только за период Афганской войны потерял 15 тыс солдат, и это за 10 лет полноценной войны с крупномасштабными войсковыми операциями, где были задействованы полноценные армейские группы. Те же "демократичные" США в ходе 15-летней войны во Вьетнаме лишились около 60 тыс человеческих жизней от различных факторов. Во время той же относительно недавней Ирано-иракской войны Исламская республика понесла ущерб в человеческих жизнях от 200 до 500 тыс, а ее соперник Ирак - в два раза меньше: от 100 тыс до 250 тыс. И это за полные 8 лет.  А СВО идет лишь 9 месяцев. То есть цифра в 100 тыс - просто информационный (и не только) апокалипсис украинской "нации".


Источник фото: ru.wikipedia.org


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   Знала ли вышеизложенные исторические факты глава ЕК - неизвестно, но оперативно ставший злосчастным твит был быстро подкорректирован с письменными пояснениями. Где пиарщики "госпожи Евросоюз" попытались сместить так называемые негативные информационные акценты, занявшись привычным делом: обвинении во всех смертных грехах России. 

   Такие "кульбиты" было не грех не заметить, где в роли лесного "дятла "задолбили" в окружении президента Украины, де, мол, располагать, а тем более комментировать подобные цифры должны лишь только министерства Украины, акцентируя момент на "чувствительности" цифр для мировой, и в частности - для украинской аудитории. 


Источник фото: tvoya-biografia.ruПресс-секретарь Сергей Никифоров

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   Тут стоит дополнительно прокомментировать, где под окружением президента Украины, я, прежде всего, подразумевал пресс-секретаря Зеленского, который никогда не несет отсебятины. А заявил данный господин нижеследующую информацию: президент Украины опубликует исконные данные только в нужное время, когда цифры не будут будоражить общественность Украины. 

   И тут важно сделать акцент на том, что озвученную цифру в 100 000 смертей так и не попытались опровергнуть в меньшую сторону официальные спикеры Украины, что следовало ожидать по вполне логичным причинам. 

   Позже "раздуплился" и украинский Генштаб, где повторили о невозможности подтверждения цифр Урсулы фон дер Ляйен, назвав все данные о потерях секретной информацией, которую ни в коем случае нельзя публиковать сейчас. Но опять, обвинили Россию, попросив привлечь ее к ответственности. 


Источник фото: dw.com


   По косвенным открытым данным мы можем сами попытаться подсчитать людские потери в формате безвозвратных. Так если за "искомое" взять выступления официальных лиц, где еще в первый день лета Зеленский лично сказал, что силы ВСУ имеют потери в диапазоне до 100 человек в день. Спустя полмесяца на приеме в Вашингтоне глава "Слуги народа" заявил о цифре, превышающей исходную ровно в 10 раз. То есть 1000 людских потерь за сутки, но в это число также входят и раненые воины. 

   Теперь возьмем "классическую" формулу расчета, где разница между убитыми и ранеными в ходе современных конфликтов равняется пропорции 1 к 3, то есть на 1 погибшего приходится 3 раненых "солдата". И если взять за "истину", озвученные в июне цифры, то в день в ВСУ умирает не меньше 300 военнослужащих Украины. И проведя грубую калькуляцию, мы выходим к цифре около 80 тыс человек убитыми, что совсем рядом с устным докладом председательницы Европейской комиссии. 

   Но тут стоит учитывать фактор постоянного преуменьшения своих потерь конфликтующими сторонами, так что цифры в 1000 людских потерь различного толка могут быть лишь полуправдой, а истинные цифры - выше. 

   Можно сделать примерный вывод, что озвученные "по неосторожности" цифры являются вполне реальными и озвучены они были далеко не с проста как может показаться, а некий намек непосредственно Владимиру Александровичу... 


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