И в этой новости даже косвенно замешен Дональд Трамп

Сегодня днем "случилась" новость, что текущий владелец Твиттера - Илон Маск, решил объявить амнистию для некоторого числа забаненных пользователей своей социальной сети. Акт помилования должен осуществиться на будущей неделе. Приятная пятничная новость от известного своей эпатажностью бизнесмена. А два дня ранее дорогуша Илон дал старт опросу среди пользователей, надо ли "вернуть" к жизни забаненные профили при условии соблюдения американских законов и нераспространения спама. Подведение итогов опроса показало, что около 70% проголосовавших пользователей выбрали акт свободы для заблокированных.

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Самым же "культовым" персонажем, находившимся в перманентом стоп-листе, был прошлый президент США - Дональд Трамп. На майском выступлении "отставку" аккаунта не поддержал Илон Маск, заявивший, что блокировка Аккаунта Трампа была чистым недоразумением, и в случае владения социальной сетью, он бы самолично разбанил бы аккаунт экс-президента. И в начале осени сеть "внезапно" перешла к владельцу Tesla.

А теперь разберем кейс с разблокировкой Трампа, который прежде всего, несет прекрасную возможность прокачать имиджевую составляющую лично для Маска. Явно с прицелом на недалекое будущее желание стать популярным политиком. Ну и да, такими поступками Маск показывает массовой аудитории свою направленность на следование истинным демократических ценностям, в крайнее время извращенным находящимися при власти демократами.









По правде говоря, реакционная политика модераторов Твиттера была не всегда прозрачной, ибо свод правил, нарушение которых приводит к блокировке, был слишком казуалистичным и завуалированным. А что касается службы поддержки, она была постоянно недоступна.

Причем многотысячный аккаунт в соцсети могли заблокировать не из-за серьезного нарушения американских законов или же откровенного спама, а из-за тайной жалобы политических конкурентов. Потому что твиттер практически всегда был политической площадкой для битв.









Ну а главная цель новой "демократизации" соцсети - это стремление Маска запустить процесс монетизации, введя настоящую свободу слова, "порубив" прошлую цензуру. С чем и связано массовое увольнение модераторов и администраторов цензурного отдела.

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