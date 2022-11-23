Планы в нашем "королевстве" царили самые грандиозные. Шутка ли: разрабатывался отечественный "клон"зарубежной "Arduino" - "Восток". Ведь еще весной по специализированным СМИ начали циркулировать слухи об этом событии.
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Но планы в России всегда были самые невероятные, часто они же и оставались только лишь планами. И правда - обучить 10 миллионов наших школьников владению "Востоком" - это не хухры-мухры. Да и не только школьникам "позволялось" поиграть с новой экосистемой. Востоком должны были заинтересоваться конкурсанты различных инженерных и робототехнических направлений, а еще достаться "на орехи" образовательным целевым курсам, в том числе и по программированию и радиоэлектронике. А первого сентября был запланирован официальный старт в образовательных учреждениях различного толка.
Но на календаре уже и не "3 сентября", а воз и ныне там: земля слухами стала полниться о полном "консервировании" проекта из-за "менеджмента".
А по факту практически все было "готово": в России уже производится микроконтроллер 1921ВК035, реализованный на RISC-архитектуре разрядностью 32-бита.