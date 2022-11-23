Во всем виноват - "менеджмент". Правда за этой завуалированной формулировкой может скрываться все что угодно

Планы в нашем "королевстве" царили самые грандиозные. Шутка ли: разрабатывался отечественный "клон"зарубежной "Arduino" - "Восток". Ведь еще весной по специализированным СМИ начали циркулировать слухи об этом событии.

реклама

Но планы в России всегда были самые невероятные, часто они же и оставались только лишь планами. И правда - обучить 10 миллионов наших школьников владению "Востоком" - это не хухры-мухры. Да и не только школьникам "позволялось" поиграть с новой экосистемой. Востоком должны были заинтересоваться конкурсанты различных инженерных и робототехнических направлений, а еще достаться "на орехи" образовательным целевым курсам, в том числе и по программированию и радиоэлектронике. А первого сентября был запланирован официальный старт в образовательных учреждениях различного толка.









Но на календаре уже и не "3 сентября", а воз и ныне там: земля слухами стала полниться о полном "консервировании" проекта из-за "менеджмента".

А по факту практически все было "готово": в России уже производится микроконтроллер 1921ВК035, реализованный на RISC-архитектуре разрядностью 32-бита.





рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> RTX 3090 уже за 100 тр с началом RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Galaxy S22 Ultra - цена снижена 3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде



