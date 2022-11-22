Само преступление, в котором участвовал уничтоженный, произошло в районе Макеевки после того как группа российских военнослужащих сдалась в плен

Нельзя убивать пленных солдат противника - на войне это непреложная истина. Но ВСУ эти слова равносильны пустому звуку, ведь в государстве Украина технологии обесчеловечивания россиян поставлены на поток.

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В середине ноября в сети всплыло видео, опубликованное в украинском телеграм-канале правого толка, на котором были показаны тела 11 пленных солдат из России. Что характерно, погибшие были в одном положении - руки за спиной или вдоль тела, однозначно характеризующие о неспособности сопротивляться. После появился другой ролик, на котором пока еще живые солдаты выходят из здания в положении "руки вверх".









Сама казнь, иначе и не назовешь, произошла в Макеевке городе-спутнике Донецка. Все выстрелы были осуществлены в затылок неспособным сопротивляться людям. Совершившие военное преступление впоследствии были опознаны. Один из совершивших зверскую расправу - старший лейтенант Роман Русник, проходивший службу в 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ - был ликвидирован. Официальных данных, подтверждающих смерть убийца пока еще нет.

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