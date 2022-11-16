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Только-только рассеялся дым от проникновения ракет на территорию Польши, а самые ретивые западные страны заявили вполне ясно, кто виноват в этом. Россию назначили "виновницей" заочно. Ведь у нее и ракеты закончились и их сбивают под 146% хвалеными западными ПВО. Как это все согласуется друг с другом - знает один Арестович... А тем временем, критическая инфраструктура Украины разрушена почти наполовину. Но не будем обсуждать странную нелинейную логику, "прародительницей" которой помимо строительства египетских пирамид и выкопанного Черного моря - прославилась Украина. Поговорим лучше о ракетах...

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После вчерашнего случая, на сегодняшнее утро, НАТО решило хоть как-то "отреагировать". Ну как отреагировать, впереди "паровоза" конечно же побежала Польша, МИД которой без обиняков заявил, что ракеты, поразившие трактор в Пшеводуве, естественно были "российскими", и сразу же не отходя от кассы, вызвал для разбирательств российского посла. "Пошумев" немножко, все заинтересованные стороны решили "притушить" скандал до поры до времени.

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Главный "коронный гетман" Польши - Анджей Дуда, в середине дня высказался, что на самом деле все было совершенно не так, точнее русские-то по умолчанию виноваты во всем, но прямых доказательств "чья же ракета", точнее кто ее запустил - никто не предъявляет. "Вторили" своему дорогому союзнику и в дипломатическом ведомстве в Венгрии, что Польская республика и ее эксперты не могут выяснить кто запустил ракету в Пшеводув.

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Ну лучше всех ситуацию конечно понимает и знает "босс всех боссов" - Джо Байден, заявивший "на человеческом" о том, что пока слишком мало "данных", но ракета с наименьшей долей вероятности запущена из России. Но это неточно. Практически, слово в слово так и сказал.









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Конечно, дедушка из-за "лужи" путается в словах, и возможно, не слишком понятно объясняя окончательную позицию по виновности России в "Пшеводувском инциденте"; но вот популярная американская пресса не стала молчать, прямо объявив виновницей трагического случая соседку Польши - Украину. Точнее ее зенитные ракеты, ведь именно они виноваты в гибели людей на территории Польши в 8 километрах от государственной границы. Свои "догадки" мейнстримовые СМИ подтвердили ссылками на группу независимых, естественно неназванных чиновников из военного ведомства США.

Чуть позже после своей речи непосредственно Джо Байден поделился информацией с коллегами из НАТО, что трагедия в Польше - результат стрельбы украинской ПВО.

Версия, где рассматривается "вина" России - к текущему моменту лишь версия самых маргинальных желтых СМИ, а вот версия с плохой работой ЗРК Украины - стала основной. В том числе и среди высших чиновников Белого дома. Так что НАТО, скорее всего, останется "чистить" свое оружие в глубоких "схронах", ну а "истошный крик" Польши о вступлении в действие 4 статьи в силу, не более чем информационный повод лишний раз попиариться и "выклянчить" наконец долгожданные комплексы "Патриотов" у жадной Америки. Ведь эффективность польской ПВО мы увидели вчера. А в свое оправдание перед негодующим польским народом (что естественно) заносчивые паны сказали лишь, что комплексами ПВО прикрыты только объекты критической военной инфраструктуры, но не вся территория страны.









Кстати, та самая 4 статья НАТО, к которой взывает Польша, всего-навсего официальный повод собраться вместе, если одной из стран альянса стало "страшно", и с этим страхом нужно что-то делать. Этакая групповая психотерапия для "малоимущих". И повторюсь, лишний повод "поныть" про отсутствие необходимых комплексов ПВО. А вот 5 статья куда серьезней: согласно которой запускается "протокол" коллективной обороны.

И Украинцы, которые должны были быть в этой ситуации тише мыши и ниже травы, не преминули взять свою "минуту славы", объяснив всем неверующим фомам, что на самом деле падение украинских зенитных ракет на территории Польши - это лишь всего конспирологический бред, запущенный, естественно же, российской пропагандисткой машиной. Потому что потому. Ведь сами знаете, раз у России есть С-300, значит только она и могла такое "сотворить". Хотя для меня откровенно "номер", что ракетные силы РФ вместо само собой лучших ракет в мире, типа "Цирковнов" и прочих "Х-101", стреляют по объектам критической инфраструктуры зенитными ракетами... Хотя в этом определенно просматривается "строгая" украинская логика: раз в России ракеты закончились еще "вчера", то почему бы на подвеску какого-нибудь Мига-31К не прицепить четырехосевой МАЗ-543, и с него "родимого" и выстреливать ракеты... Обычные же ракеты закончились...





