На текущий момент российская промышленность нуждается в 30 тысячах микроконтроллеров различного назначения в месяц

Что ни говори, а чтобы не остаться у "разбитого корыта" как известная старушка из сказки Пушкина - "Золотая рыбка", нужно идти в ногу со временем, а время сейчас действительно непростое, требующее нетривиальных решений и большого капитала. Шутка ли, санкции санкциями, а чипы различных типов нам нужны как воздух, а где их взять - раз санкции со всех сторон...

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Половина вопроса, это разумеется нехватка текущих производственных линий - ведь прямо сейчас нашей промышленности необходимо порядка 30 тысяч чипов каждый месяц. Дабы устранить "заглушку", надо "всего лишь" 500 миллиардов рублей для стимулирования НИОКР.









В следующую пятилетку запрос на чипы верхнего и средних сегментов со стороны заинтересованных "игроков" может составить воистину огромных цифр в 60 тысяч экземпляров чипов. А уже к началу следующего десятилетия достигнуть круглой цифры в 100 тысяч и более.

Для решения этих задач можно и нужно воздействовать на два "триггера" - экстенсивный и интенсивный. Вкладываясь в расширение производственных мощностей и в инвестирование в развитие НИОКР. С большей частью денежных "сборов" может и должно помочь государство.

Правда не обойтись и без помощи дружественных государств из региона Юго-Восточной Азии.

Оптимистичный прогноз говорит, что к 2027 году своими силами мы справимся с поставленной задачей. А уже в 2030 году полностью решить задачу по полному самообеспечению чипов базового сегмента.





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