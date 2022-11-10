И вот уже до самого последнего либерала-оптимиста дошла донельзя очевидная мысль, что "как раньше не будет": даже при наличии "злата и серебра", боясь экономической дубины заокеанского дядюшки, легальный путь для микрочипов на территорию России - закрыт до лучших времен. Слабые в таких случаях - стонут, а сильные пытаются извлечь выгоду.
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Так завод "Микрон" рассказал о своей амбициозной программе по производству пробной партии микропроцессоров группы MIK 32 "Амур" уже в грядущем году.
После же пробная партия пройдет через "жесткие испытания", по итогу которых их запустят "на конвейер". И уже через два года в 2025 году все по тому же позитивному прогнозированию отечественный рынок будет "захвачен" на 1\3. И да, дальше как цунами, отечественные чипы попробуют себя на рынке Юго-Восточной Азии.
Ну а то что построенные на архитектуре RISC-V чипы будут востребованы, говорит анализ рынка, где компаниям с российской юрисдикцией требуется не менее 200 миллионов микропроцессоров различных модификаций. Кстати данные чипы необходимы в больших масштабах для так называемых IoT-устройств. Правда на нашем рынке без поддержки государственных субсидий делать нечего. Из-за вошедших "дешевый китайцев".