Но депутат Госдумы не отказался от помощи Украине в восстановлении

После нашумевшей резолюции о репарациях с России в пользу Украины, отечественная "политическая тусовка" всполохнулась: не такая уж у нас страна могущественная, которая как по мановению волшебной палочки может напечатать кучу долларов, как это например делается в США.

реклама

Так представитель Единой России, депутат Олег Морозов, прокомментировал несправедливое решение ООН: согласно мнению представителя народа, "Москва" сможет восстановить Украину, но без непосредственных денежных выплат. А вот в разорении "Незалежной" депутат Госдумы обвинил нацистов.









Также Олег Викторович поделился юридическими познаниями, "намекнув", что у такого международного органа как Ассамблея ООН, нет такого "права" навязывать кому-то что-то "возмещать". А все, что предлагает сделать ООН, больше подпадает под определение кража денег российских налогоплательщиков "в законе".

Как оно "будет", пока никто не знает, но с темами репарации Морозов верно угадал: ибо украинская элитка кроме как на попил-откат - ни на что не способна.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр