После нашумевшей резолюции о репарациях с России в пользу Украины, отечественная "политическая тусовка" всполохнулась: не такая уж у нас страна могущественная, которая как по мановению волшебной палочки может напечатать кучу долларов, как это например делается в США.
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Так представитель Единой России, депутат Олег Морозов, прокомментировал несправедливое решение ООН: согласно мнению представителя народа, "Москва" сможет восстановить Украину, но без непосредственных денежных выплат. А вот в разорении "Незалежной" депутат Госдумы обвинил нацистов.
Также Олег Викторович поделился юридическими познаниями, "намекнув", что у такого международного органа как Ассамблея ООН, нет такого "права" навязывать кому-то что-то "возмещать". А все, что предлагает сделать ООН, больше подпадает под определение кража денег российских налогоплательщиков "в законе".
Как оно "будет", пока никто не знает, но с темами репарации Морозов верно угадал: ибо украинская элитка кроме как на попил-откат - ни на что не способна.