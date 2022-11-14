В финале наши парни победили датских соперников из команды Heroic. Победителей ждет приз в размере 500 тысяч долларов

Пускай мы не победим на чемпионате мира по футболу в Катаре (банально нас не пустили злые функционеры из ФИФА), но теперь это не так уж и важно. Так как наша команда по контре навела в киберспортивном мире шороху, да не где-нибудь, а в Бразилии, выиграв Intel Extreme Masters Rio Major 2022. Где по пути к трудному финалу (трудному для наших игровых супостатов) последовательно уничтожила сильных оппонентов из других стран.

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В финале наши парни показали "кто папка" датской дружине "Heroic". Итоговый счет составил 2:0. На первой карте Mirage игровой коллектив под руководством "тимлида" Джами Jame Али одержал победу со скользким счетом 16:12, а на второй карте просто морально уничтожил соперника, дав взять лишь пять раундов поплывшим скандинавам - 16:5.

Награда победителей - 500 000 долларов, проигравшие за свое "серебро" получат 170 000 тех же вечнозеленых. Третьими стал "дуэт" команд из Европы - MOUZ и FURIA Esports. Сам чемпионат проходил с 31 октября по 13 ноября. А вы говорите в России разучились "пулять" в контру...

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