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На учениях элитный полк британских рейнджеров учится "воевать" против российских солдат
В ходе подготовительных мероприятий вместе с британцами приняли участие союзники из США и Австралии. Основной "мотив" учений - действия в степной местности (наверное намек на Херсонскую область)
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   "Англичанка гадит". Наверное не найдешь человека, подключенного к сети интернет, не знакомого с этим историческим словосочетанием, часто приписываемому нашему прославленному полководцу Александру Суворову. И да, обвиненная во взрывах на "Северных потоках", Великобритания все никак "не успокоится", продолжая, пускай пока только гипотетически, готовиться к сражениям против вооруженных сил России. Ах, если вы еще не знали, то введу вас в курс дела: в пустыне Мохаве, расположенной на юго-западе Пиндоских Штатов Америки, совместно с американцами и австралийцами, бравые вояки с вечно туманного острова в количестве почти что полтысячи человеческих единиц, готовятся в едином порыве противостоять русской армии.

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Источник фото: israeldefense.co.il



   Для участия в учениях на фоне пустынной местности в Америку прибыли не простые "inselaffe" (островные обезьяны), как кличут немцы англичан, а цельный элитный полк операторов боевых-БЛА.

   В совместных порядках с двумя англоговорящими нациями в рамках учебной операции "Project Convergence" в течение 14 дней "rostbif"ы (это уже прозвище от поляков) будут тренировать поиск и уничтожение российских боевых групп. И что интересно, "почему-то" местом проведения учений выбрана крайне засушливая местность, до боли напоминающая "пейзажи" Херсонщины. Для полного "антуражу" по полигону то тут, то сям "разбросаны" афганские хижины и участки городских кварталов. 


Источник фото: joint-forces.com


   Еще до начала учений британское министерство обороны выступило с пресс-релизом, где не таясь, поведало, что уже взяло "на вооружение" опыт боестолкновений на Украине, в частности, бои в "голой степи" (опять слишком явный намек на Херсонскую область). 

   А теперь посмотрим, что же за "спецназ" привезла армия островных "джентльменов". 

   Как словно чувствуя, а может "зная" о грядущей СВО, еще в прошлом году в авральном порядке минобороны островного государства заявило о создании бригады специальных операций. Основой для бригады выступил также вновь созданный полк британских коммандос. Причем весь этот спецназ должен быть "готов" к декабрю 2021 года. 

Что известно об этой боевой части


Источник фото: britishempire.co.uk


   Командиром бригады выступает однозвездный высший чин - бригадный генерал Гас Фейр. А прообразом для бригады стали аналогичные войсковые соединения армии же американской, точнее знаменитые "зеленые береты", которые "славятся" действиями в так называемой серой зоне, а также диверсиями и помощью местным партизанам. 

   Войсковая элита не очень "дружит" с тяжелой техникой, поэтому основное "вооружение" новой части рейнджеров - это всяческие беспилотники-разведчики и даже роботы для разминирования и отряд кинологов. И как бы "между прочим", бойцы умеют "в запугивание" и террор. Конечно, все сугубо ради "демократии" и западных ценностей.


Источник: википедия


   Полк состоит из "дюжины" сотен головорезов (ориентировочно 1200 человек), "сгруппированных" в четыре батальона. И у каждого батальона, как у самого крутого российского спецназа "Вымпел", есть своя "зона ответственности" - Африка, пустыни Ближнего Востока и Европейский театр боевых действий. 


Источник фото: invoen.ru


   Военнослужащие бригады от диверсантов дружественных стран и прочих зеленых беретов, выделяются своим головным убором: он не зеленого цвета как у головорезов армии США (United States Army Special Forces), а песочного, а отличительной эмблемой служит сокол-сапсан, символизирующий способность действовать в различных климатических зонах и такой же непохожей друг на друга местности. Так части сухопутного британского спецназа способны выполнять задачу в пустыне, горах и даже городах. 


Источник фото: invoen.ru


   Снова вернемся в пустыню Мохаве. Спецназ Великобритании во время боевого взаимодействия уже приступил к выполнению поисковых мероприятий с помощью воздушной армады БЛА, а дальнейшее движение к противнику осуществлялось с помощью песчаных двухколесных средств - багги. "Наводку" на наземные цели осуществляли воздушные экипажи истребителей F-35. После целеуказания заданный "квадрат" накрывали из GMLRS (ага, тот самый хаймерс). 


Источник фото: ridus.ru


   "На подхвате" у спецназа были "свояки" из 2-го батальона Йоркширского полка, "специализирующиеся" на использовании дронов. Причем дроны у Йоркширцев не "абы какие", а "Watchkeeper" - всепогодные, способные "изучать" местность на расстоянии до 150 километров (да, всяко наши Герани лучше).

   Заключительное. По ходу учений Алекс Чок, "снабженец" армии Великобритании, сделал ой как знакомый нам вывод: оказывается - мир изменился, в том числе и военный, и следующие войны будут "беспилотными". Поэтому нужно тратиться на БЛА-армады. Да, думаю островной "парень" понял это значительно раньше, когда от Ланцетов и Гераней так хорошо горела боевая техника, в том числе и знаменитые британские же БТР Spartan.


   

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#спецназ #project convergence #special operations brigade #special operations brigade uk #watchkeeper #британские коммандос #зеленые береты #рейнджеры
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