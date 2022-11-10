Не прошло и "года" с якобы "суровой пандемии" коронавируса, а смелый и оригинальный Илон Маск, после установления полного контроля за некогда передовым глашатаем неолиберального порядка - социальной сетью Твиттер, объявил о полном запрете удаленной работы служащих этой платформы.
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Важное сообщение всем сотрудникам владелец отправил по внутренней почте. Помимо этого, "мотивированная" честь месседжа Маска содержала указание о новых положениях, согласно которым любой сотрудник компании должен находиться на рабочем месте не менее 40 часов за рабочую неделю (7 суток). Возможны исключения, но давать "слабину" для счастливчиков будет лично Илон Эррлович.
Маск не был бы Маском, если б не объяснил причин такого решения. Согласно выкладке "евойных" аналитиков, предоставивших угрожающие сведения, компанию ждет "остужающий" экономический период. Правда новое сообщение уже не "получат" 90% работников индийского офиса компании и половина рабочего персонала Твиттера в Германии, которые были уволены за последнюю рабочую неделю.