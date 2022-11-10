Сотрудникам теперь придется проводить не меньше 40 часов в неделю в офисах компании

Не прошло и "года" с якобы "суровой пандемии" коронавируса, а смелый и оригинальный Илон Маск, после установления полного контроля за некогда передовым глашатаем неолиберального порядка - социальной сетью Твиттер, объявил о полном запрете удаленной работы служащих этой платформы.

реклама

Важное сообщение всем сотрудникам владелец отправил по внутренней почте. Помимо этого, "мотивированная" честь месседжа Маска содержала указание о новых положениях, согласно которым любой сотрудник компании должен находиться на рабочем месте не менее 40 часов за рабочую неделю (7 суток). Возможны исключения, но давать "слабину" для счастливчиков будет лично Илон Эррлович.













Маск не был бы Маском, если б не объяснил причин такого решения. Согласно выкладке "евойных" аналитиков, предоставивших угрожающие сведения, компанию ждет "остужающий" экономический период. Правда новое сообщение уже не "получат" 90% работников индийского офиса компании и половина рабочего персонала Твиттера в Германии, которые были уволены за последнюю рабочую неделю.

рекомендации 3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр



