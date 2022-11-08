Всплеск появления новых учетных записей связан с покупкой социальной сети владельцем Tesla и SpaceX - Илоном Маском

Объем пользователей Твиттера стал расти как на дрожжах - на зло современным трендам инклюзивности и толерантности, надо думать. Хотя слово "толерантность" здесь явно лишнее: терпеть высказывания одних, направленных на дискриминацию отличающихся слоев общества другими, но с запретом отвечать на выпады критикуемым - это все про так называемую современную демократию... Но приход Илона Маска на популярную площадку способен на чудеса и поменять "правила игры" кардинально.

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Так ежесуточный "приплод" числа пользователей соцсети Twitter вырос за прошлые семь дней более чем на 1\5 суммы от общего количества пользователей. И этому никак не могут помещать уход и взрыв негодования рекламодателей с "самой толерантной" площадки Вселенной. В США же запрос на действительную свободу, а не свободу критиковать в рамках своей группы, способствовал просто космическому приросту новых учеток в Твиттере.









По поводу большого наплыва людей уже успел высказаться сам Илон, заявивший на днях: "Надеюсь, что сервера не расплавятся".

В численных значениях, в социальной сети на данный момент 250 миллионов человек против 240-ка с начала осени. То есть количество людей выросло на 15 миллионов человек.

Но "слезы радости" разделяют далеко не все: так эпатажный владелец уже уволил порядка 90% персонала из Индии и около половины из Германии. Всему виной - попытка поменять рекламную модель самообеспечения площадки.

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