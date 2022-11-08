Иногда они возвращаются - снова и снова. И если вы думаете, что это сценарий фантастического фильма, то вы совсем неправильно думаете. Речь идет о знаменитой финской транснациональной компании Nokia, которая ничтоже сумняшеся подала челобитную американским властям, с просьбой получить долгожданное разрешение на поставки своих "гостинцев" (товаров) в Россию-матушку.
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На данный момент происходит запрос так называемых экспортных лицензий в организации со сложным названием - "регулятор Бюро промышленности и безопасности".
Раньше, конечно, все было иначе - никаких тебе "ярлыков на княженье" у великого хана Америки не надобно было выпрашивать, то есть можно было торговать без всяких подобных лицензий. Но времена стремительно поменялись, и на продукцию с прилагательным высокотехнологичная, теперь обязательны специальные лицензии.
Злорадство злорадством, но и нам не нужно спешить радоваться, ведь всего-навсего Nokia стремится поставлять в РФ не готовое оборудование, а лишь запчасти для старых действующих узлов связи.
Ну и предыстория всего этого "бардака" из разряда "ухожу\не ухожу из России". В апреле 2022 года Nokia слезно клялась в скором бегстве с России. Но к ноябрю воно как вышло то...