Во Львове провели задержание бывшей государственной работницы Крыма. Угадайте - она шпионила на ГУ ГШ РФ или вывозила "секретный" дрон Shark; на самом деле здесь нет правильного ответа - представительница слабого пола лишь решила попрощаться с отцом, который недавно умер после тяжелой болезни.

До начала СВО женщина приехала в Днепропетровский регион, в котором родилась и выросла, но не успела выехать до 24 февраля с территории Украины. И теперь бывшей работнице министерства промышленной политики Крыма грозит уголовная ответственность по статье "государственная измена". Хочется заметить, экс-чиновница не занимала каких-то высоких должностей и политически громких чинов. Но украинской прокуратуре это все полностью "индифферентно".





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Обстоятельства задержания следующие: Татьяна Незеленникова попыталась выехать на территорию России сначала через один из КПП Херсонской области, но после неудачной попытки вернуться домой в Крым, решила отправиться через Украино-польскую границу. И вот при пересечении пункта пропуска на сопредельную территорию пограничники нашли у женщины российский паспорт. Теперь Татьяна под стражей.

Напомню, по уголовному кодексу Украины минимальный порог по статье "государственная измена" составляет 12 лет. То есть женщину могут "посадить" и на более длительное время. Естественно, что виновной себя Татьяна Незеленникова не признает. И по версии адвоката, гражданку РФ по инкриминируемой статье "государственная измена" обвинить нельзя, ведь она уже потеряла гражданство Украины.