Ни грамма не лукавя, вчера состоялось знаменательное событие - "первенец" системы связи "Сфера" был отправлен на околоземную орбиту. Успешный запуск состоялся в субботу.
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Запущенным оказался спутник "Скиф-Д", работающий на высоте в 8 тысяч километров. Флагман спутниковой связи пока что экспериментальный, но в скором времени одиночество космического аппарата будет "разбавлено" остальными 599-тью собратьями.
Благодаря Скифам спутниковый интернет "проникнет" в каждый "забытый богом" уголок России, куда не заглядывала нога сетевого инженера. Помимо этого, на околоземную орбиту прибыл и "Гонец-М", выполняющий функции передатчика для доступа к спутниковой связи земным абонентам на всей территории Земли.
По словам человека, хорошо разбирающегося "в вопросе", Starlink и Скиф аналогичны, по причине тождественности выполняемых задач (простой доступ к широкополосному интернету). Но для идеальной работы спутникового интернета количества спутников в 600 единиц слишком мало, ведь у того же детища Илона Эрроловича спутниковая группировка состоит из примерно 10000 аппаратов.