В космос от нашей страны летают не только космонавты и их зарубежные собратья по полетам, но и отечественные разработки в сфере спутниковой связи, точнее - интернета, где на данной ниве успешно подвизался всемирно известный проект Илона Маска - Starlink.
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Так в субботу впервые за календарный год с космодрома Восточный была запущена ракета Союз в версии 2.1Б, "перевозящая" три спутника и один космический аппарат.
Сам запуск прошел в рамках программы "Сфера", согласно которой, на орбиту должны быть запущены спутники связи и зондирования нашей планеты. Экстраполируясь, можно сказать, что проект "Сфера" во всем своем многообразии - это наш ответ Starlink и OneWeb соответственно.
"Цель" Сферы - вывести на орбиту пять "команд" спутников, в итоговом своем взаимодействии обеспечивающим наземным клиентам услуги связи и наблюдения (остальных пять спутниковых группировок). В ходе субботнего запуска были выведены в открытый космос - три спутника "Гонец-М" и космическая система "Скиф-Д".