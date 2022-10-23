Что такое эффективный ударный беспилотник во время боевых действий, наглядно продемонстрировала иранская Герань-2 (правда навигационная система на дроне - российский ГЛОНАСС). Дешевая, эффективная, массовая, может работать роями и управляться как человеком-оператором, так и управляющим дроном. И это далеко не весь перечень преимуществ "отечественного беспилотника". Не чета распиаренным, но униженным Байрактарам (привет от "Панцирей"). Не удивительно, что о подобном "вундерваффе" задумались на Украине, правда решили придумать все самостоятельно.
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Так пресс-служба Укроборонпрома громогласно заявила о разработке сверхдальнобойной системы ВСУ. По словам того же источника, проект будет скорее всего завершен к кону 2022 года. Над "закрытием гештальта" совместно с украинцами работают западные союзники. Предполагаемая дальность полета и переносимый вес боевого заряда - 1000 км и 70 килограмм соответственно. Отсюда можно "танцевать дальше", рассчитав и другие летные параметры, где предполагаемый размах крыльев ударного дрона будет не меньше 4 погонных метров, а вес всей машины в пределах 300 килограмм. Все остальное покрыто мраком военной тайны...
Правда тут "нарисовываются" серьезные вопросы: какая навигационная система будет установлена, если же это будет обычный GPS, тогда ударный дрон "Зрада" (madarator шутит) может атаковать лишь стационарные объекты, "промахиваясь" мимо подвижных мишеней...