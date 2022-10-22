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Несмотря на то, что в интернете есть достаточно информации о дроне-камикадзе Shahed-136, его реальные технические характеристики знают только те, кто использует подобные средства вооружения в боевых действиях. Теоретически, БПЛА способен пролететь свыше 1500 километров, но пока дальше 350 его никто не видел. Вполне возможно, что на данном этапе задачи использовать ресурс дрона на 100% не стоит, но это не снимает с повестки дня вопросы, которые многие эксперты задают. Вот только технические характеристики – это не единственное, о чём бы хотел знать обыватель. Дело в том, что официально Shahed-136 в Россию не поставляется. США уже пыталась предъявить Ирану претензии, но столкнулась с тем, что исламская страна пошла в отказную. Мало ли, как дроны попали в РФ, может их туда ветром занесло.

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Вот только нам не так важна легальность поставки, как стоимость каждого дрона. И вот здесь возникают проблемы, ведь подобные сведения держатся в строжайшей тайне. Давайте обратимся на сайт Topwar, где приводятся простые данные, позволяющие провести приблизительные расчёты. Прежде всего стоит учитывать, что внутри скрывается легендарный двигатель Limbach L550E, который был создан немецкой компанией Limbach Flugmotoren. Он прекрасно подходит для небольших планеров и сверхлёгких самолётов. Изначально вес движка равнялся 16 килограмм с мощностью 50 л.с., но после имел ряд модификаций с меньшей массой. Одна из ключевых особенностей Limbach L550E заключается в высоком соотношении мощности к массе. Немецким инженерам удалось выжать 2.3 кВт на 1 килограмм. Для примера, если вы сравните эти показатели с новомодным Байрактар TB2, то окажется, что детище турецких инженеров предлагает соотношение не выше 0.98 кВт на 1 килограмм.

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Limbach L550E

После ряда терактов Limbach L550E не продаётся на экспорт, но этого и не требуется, ведь в Китае давно создана его копия под названием MD 550, а в Иране реализован собственный MADO MD 550. Не исключено, что в процессе копирования, иранские инженеры не смогли в полной мере реализовать все немецкие наработки, поэтому эффективность немного ниже, но в данном случае это не так важно, ведь Shahed-136 получает билет в один конец. Так сколько же может стоить такой двигатель? Немецкий оригинал вам продадут не дороже 17 тысяч в розницу и от 12 тысяч долларов крупной партией. Требуется подписать массу бумаг с той или иной мерой ответственности, но ведь мы помним, что в дронах стоит иранский движок, цена которого не превышает 6 тысяч вечнозелёных. Добавьте к этому несколько плат для спутниковой навигации с китайской барахолки, пластиковый корпус за пару долларов, и вы получите универсальное оружие стоимостью не выше 7 тысяч долларов. Вообще, для внутреннего рынка дрон может стоить намного дешевле, а вот на экспорт его продают согласно условиям контракта. Прибавьте сюда 50 килограмм взрывчатки, топливо и пусковую установку, без которой отправит беспилотник к цели невозможно. Очевидно, что всё это стоит денег, но сам по себе дрон крайне бюджетный гаджет, который превратился в смертоносное оружие.

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MADO MD 550

Сегодня сложно сказать, насколько Shahed-136, который в России получил название Герань-2, эффективен против средств ПВО. Дело в том, что в данные о сбитых дронах разнятся, а мы не знаем, сколько было запущено, а сколько уничтожено на подлёте. В любом случае попадания по критической инфраструктуре Украины заметны, а значит удаётся сбить только часть беспилотников. Сравнивать стоимость повреждённых объектов с ценой простенького дрона не приходится. Shahed-136 способен причинить колоссальный ущерб, а обходится сравнительно недорого. Хотя, есть и сложности, ведь до запуска устройство получает строго заданные координаты полёта. Таким образом ни управлять им, ни скорректировать направление полёта не представляется возможным. Беспилотник не способен бить по движущимся объектам, а отсутствие контроля за его полётом – это огромный минус.

Учтите, что скоростные характеристики Shahed-136 довольно скромные, ведь он не способен передвигаться быстрее 185 км/ч. Но это в идеальных условиях во время пикирования на цель, тогда как большую часть полёта он оглашает небо своим тарахтением на скорости 150 км/ч. Говорить о наведении на движущиеся цели не приходится. На самом деле это и не требуется, ведь сложные технологии сильно увеличат стоимость дрона, а значит использование его уже не будет таким дешёвым. В условиях СВО российская сторона теряет десятки дронов, которые сбиваются на подлёте к цели. Сегодня в Украине уже запрещено использовать стрелковое оружие. Если вы читали прессу, то могли слышать о нескольких случаях, когда повреждённый беспилотник падал на жилые здания. Есть опыт сбивания БПЛА при помощи самолётов, но в итоге один МиГ-29 был потерян, поскольку пилот не справился с управлением. Теоретически, нужны специальные антидронные средства ПВО, но таковых нет даже на вооружении Европы. Стоят единичные экземпляры, стоимость которых запредельная. Неплохо работают пулемёты, но и здесь есть проблема, ведь обнаружить медленно ползущий по небу дрон крайне сложно.