Ракета НАСМ будет "работать" по наземным целям c самолета-носителя и поражать объекты для атаки своей кинетической энергией

Печально осознавать, что производя культовые смартфоны Iphone и отсылая чернокожих реперов в европейские гастроли с провокационной надписью White Lives Matter (Канье Уэст - превед), проигрывать стране-бензоколонке и коммунистическому Китаю в создании и производстве гиперзвуковых ракет. Тут даже слово позор звучит слишком мягко. Но "спецы" Пентагона не плачут и не отчаиваются, поэтому в "темпе вальса" суетливо пытаются хоть немного приблизиться к показателям гиперзвукового оружия из этих двух стран.

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На данный момент на жирный контракт ценой в 1 миллиард долларов наложили волосатую руку Northrop Grumman и Raytheon. По заявлениям последней уже к году Красной Огненной Козы (2027-ой) искомая ракета будет создана. И так называемая НАСМ будет способна "взять" рубеж в 20 махов.

Сама же НАСМ - это крылатая ракета тактического уровня класса "воздух-земля" из своего названия понятно для чего запускаемая. Правда запускаемая только "по праздникам". Поводом для "торжеств" будет конфликт общемирового уровня, где данные ракеты первыми начнут "ивент".

Кстати, Northrop Grumman не делает секретов, что же будет сообщать ракете такую нескромную скорость. А будет это делать прямоточный воздушно-реактивный двигатель, только с "маленьким нюансом" - с приставкой гипер-.









Данные о будущей ракете пока не сообщаются, а за исключением скромного физического размера и оснащения ей тех же многоцелевых F-22.

Я же хочу резюмировать следующее: "обещать - не значит жениться", ведь все то, на что способен текущий "американский гиперзвук" - это более чем скромные 5 Махов. Да и вопрос, будет ли саму Америку в 2027 году интересовать гиперзвук или нечто более насущное...

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