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Почему нефть может стать еще дороже
Хуситы поделились угрозой провести атаку на нефтяную инфраструктуру ближневосточных стран: в частности предупреждение касается, прежде всего, Саудовской Аравии и ОАЭ
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   Кажется, в мире еще одним недовольным бюргером или месье станет больше: ведь нефть в очередной раз может пробить "дно", правда это необычное дно на этот раз находится сверху. Грубо говоря - нас ждет подорожание нефти и нефтяных продуктов. Спасибо мы можем сказать ряду племен северной части Йемена, больше известных как Хуситы.

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   Так вот, эти доблестные войны пустыни выпустили "коммюнике", согласно которому "спать спокойно" должны перестать сотрудники нефтяных районов ОАЭ "и примкнувшей к ней" Саудовской Аравии. Воинственные господа умеряли свой пыл долгих шесть месяцев, "спрятав" в ножны свои воинственные ракеты и дроны. Но на сейчас их терпение иссякло, по причине несоблюдения договорного кейса двумя вышеназванными государствами.


Источник фото: israil-95reg.livejournal.com


   А если еще конкретней, данные наследные вотчины вмешиваются в "справедливое" распределение денежных дивидендов в виде зарплат йеменским государственным работникам. Вот такой вот колоритный ближневосточный "РСДРП(б)", борющиеся за права йеменских "рабочих и крестьян".

   Само перемирие длится уже полгода, когда враждующие стороны пошли на компромисс: альянс Саудитов и ряд стран обязались прекратить самолетные рейды на хуситов, а пламенные борцы пообещали "забыть" про существование Саудитов и ОАЭ, обязуясь перестать вести огневое поражение нефтянки данных стран.

   Для тех кому смешно, и кто не "врубился" - хуситов курирует Иран, и да, который легко и просто может подарить пару сотен "Гераней-2" этим воинам пустыни. Так что их угрозы не кажутся беспочвенными.

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   На этом фоне нефтяная марка "Brent" подорожала до 120 долларов за баррель.

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#нефть #энергетический кризис #энергетический кризис в европе
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