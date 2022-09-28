Подобные конструкции незаменимы в местах, в которых невозможен "проброс" энергии с ЛЭП из-за технических сложностей или высокой дороговизны установки стандартных конструкций.

Знакома ли вам ситуация, когда приехав "на природу" или к "бабушке в деревню", вы становитесь заложником отдаленных мест: ведь никто не собирается ради "десятка" домов ставить энергозависимую вышку, до которой придется тянуть километры проводов и устанавливать сотни металлозависимых опор. А время сейчас такое, что необходимо быть ежесекундно на связи, а то мало ли что там без вас случится. Получается два варианта: сидеть дома в "зоне комфорта" или риск остаться без связи(интернета). Но Российские ученые говорят, что есть третий вариант...

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Так "НИИ Радио" придумали автономную опору "с уклоном" в телекоммуникации. "Шпала" полностью самообеспечивающаяся электроэнергией, что позволит установить ее не только "у бабушки на хуторе", но и вдоль федеральных трасс и даже на Севере.









Второй хороший вопрос - откуда же берется эта "энергонезависимость". А все необычайно просто - "корни" вышки представляют собой аккумуляторные платформы, заряжаемые стандартными пакетами солнечных батарей и парой разноплановых ветряков. Да - вот такой духовный симбиоз ветра и солнца.

Мощность "гибридных установок" составляет добротные 5 Киловатт. Такого "заряда" хватит не только лишь для мобильной связи, но и для дополнительного сопутствующего оборудования типа трансформаторов.

Что до автономности, такие вышки связи могут существовать в нормальном режиме до 20 лет.

И в отличие от большинства наших ученых, данная новинка - пока еще не мысленный плод, а вполне себе испытанный образец с готовым прототипом. Как одно из преимуществ, весь комплект оборудования собран из отечественных деталей "от начала и до конца".

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