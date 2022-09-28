Сложно спорить, если американцы достигли больших высот в проектировании подводных беспилотных охотников, способных разрушать подводные газопроводы, то им "как два пальца об асфальт" создать воздушный аналог знаменитого советского Як-141, по принципу беспилотника. И боясь в нелестном подозрении о пустой болтовне, одна из "прокладок" Пентагона - DARPA, объявила о разработке беспилотного средства "на электрической тяге" - ANCILLARY.
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Оное примечательно тем, что даже имея громоздкие размеры, способно взлетать "с поляны в лесу" - все благодаря схеме вертикального взлета и посадки (отсылка к Як-141). Ведь после взмывания вверх, беспилотник "раскрывается", выбрасывая крылья и сразу же переходит к стандартному горизонтальному полету.
Разведчик перемещается в воздушном пространстве с помощью трех электродвигателей. Но как заметят внимательные, подобная схема движителей еще недостаточно эффективна в сравнении с газовыми моторами, но пройдет немного времени и благодаря новым технологиям разрыв сократится.
Сам же воздушный шпион может взлетать как с суши, так и с многочисленных американских авианосцев, да что там авианосцев, даже по сравнению с последними, дрону легче легкого отправиться в разведывательный рейд с обычных "Арли Берк", где помещается целый рой таких штук. А это примерно 16 единиц.
Помимо прочего дрон может быть использован не только как "следопыт", но и как охотник за чужими воздушными средствами.