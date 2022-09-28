Данное здание "прекрасного" было "обещано" еще в 2014 году

Джордж Лукас известен не только своими кинокартинами, но и тягой к искусству, иначе к чему бы ему строить аж целый музей, посвященный этой стороне человеческого творчества. Так еще в далеком 2014 Лукас пообещал в Чикаго отстроить музей повествовательного искусства, но планы постоянно менялись, на текущий момент конструкция начинает "появляться" в одном из районов "города ангелов". Уже спустя три года в Лос-Анджелесе пройдет первая выставка.

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Лукас умеет удивлять, поэтому долой скучные предсказуемые квадратно-прямоугольные формы - здание храма человеческого творчества будет в форме... в форме "звездолета", который как бы "парит" над поверхностью, внутреннее пространство же будет заполнено обильной растительностью. Пять этажей и 30000 квадратных метров порадует как простого "зеваку", так и требовательного искусствоведа. Судите сами - здесь "будет все": от галерей и выставочных павильонов до фудкортов с зонами для обучения.









Внешнее пространство вокруг музея будет заполнено так же зеленью, а украшать "космический дизайн" будут парадоксальные по такому случаю - амфитеатр и "воздушный" сад. Конечно же, современный век диктует современные решения: поэтому на благо "зеленых" в компоновке будут по максимуму использованы солнечные панели и накопители дождевой воды. Сами же музейные коллекции будут "стоить" 400 млн долларов, что необычайно много. А экспозиции займут коллекции от предметов керамики ушедших эпох до современных комиксов про Человека-паука (для примера). Не обойдется и без сцен из культовых кинокартин. Напомню, первых посетителей радушно примет не ранее 2025 года.

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