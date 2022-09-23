Внедрение современной технологии стало насущной необходимостью по увеличению темпов сборки многофункционального истребителя пятого поколения

Моя 300-ая публикация, поздравлений мне не надо, и юбилейный выпуск будет посвящен не комплиментам для меня или пиара заморской чудо-юдо техники, а наконец-таки истинному инженерному чуду отечественного гения, истребителю пятого поколения - Су-57.

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Глава "Ростеха" посетил авиационный завод им. Гагарина, что в Комсомольском-на-Амуре. Сергею Чемезову устроили показательную экскурсию по цехам авиационного предприятия, где в усиленном режиме работают над производством Су-57.









И под стать многофункциональному истребителю, заводчане проявляют многозадачность "по своему профилю": оборонное предприятие проявляет смекалку по всем фронтам - внедрение новейших технологий и методов сборки узлов самолета; возведение новых цехов; расширение ассортимента закупаемого оборудования. И дополняет жизнерадостную картинку конвейер "Форда" - поточная линия, благодаря которой красавец-истребитель собирается буквально на 30% быстрее чем ранее.









Естественно, это еще не все "рацпредложения" - так например, уже запущен охлаждающий эллинг, в котором несмотря на название, совершают не заморозку, а "лакокрасочные работы" по нанесению "стелс-покрытия", снижающего радиолокационную заметность силуэта самолета.









И наверное самое резонансное, благодаря комплексу дополненной реальности, который скоро должен заработать, высокотехнологичные мероприятия будут эффективней, как следствие вырастет скорость сборки самолета. Не забывая между делом, что Россия - страна с большими лидерскими позициями в создании передовой военной авиатехники.





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