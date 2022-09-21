Предположительно это случится на Форуме национальной обороны Рональда Рейгана в декабре этого года

Как говорится, кучненько пошли, только корпорация Lockheed Martin представила свой супер-пупер мощный ПВОшный лазер мощностью 300кВт, ей на пятки наступает знаменитая Northrop Grumman, пообещавшая продемонстрировать широкой общественности свой секретный B-21 Raider.

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Данный "стратег" предназначен для постепенной замены ветеранов "бомбардировочного цеха" - B-1 и B-2 соответственно, которые несут воздушную службу аж с 1985 года.









Минутка политинформации: B-21 назван Рейдером неслучайно: а в честь самого первого бомбардировочного рейда на города и веси империалистической Японии, так сказать продолжающаяся историческая преемственность. Правда из-за своей сложности и дороговизны, нести воздушную вахту он будет не один, а в компании модифицированного ветерана B-52H (который летает, аж страшно подумать, с 1955 года).









Сами самолеты строятся на фабрике в Палмдейле. Причем цена производства ужасает - было заявлено, что будет потрачено порядка 20 миллиардов (и это мы еще не берем высочайшее мастерство распилов-попилов американцев). А затраты на НИОКР составят еще больше, где-то в районе 30 млрд вечнозеленых президентов.

Ну и самое интересное: правительство США планирует закупить 150 подобных машин.

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