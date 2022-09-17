Дорожный экскаватор или зерноуборочный комбайн абсолютно никого не удивят в век айфонов и тик-тока, но едва можно сдержать стон удивления увидев "это"; выглядящее как робот-спрут из грядущих нолановских трансформеров. Видок тот еще, и обычный человек вряд ли угадает для чего это все нужно. Особенно если узнать что заказчиком этой странной техники является технофанат - Илон Маск.
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На самом деле предназначение диковинного металлического "тарантула" - "давить банки", именно из-за схожести со своим младшим "собратом" - механическим прессом для утилизации банок из под горячительных напитков и прочих кока-кол и получила название новая "игрушка", специально созданная для SpaceX.
А для чего же такая штуковина детищу Илона Маска - не давить же гигантские кеги из пенного напитка. Так вот, видно не задалась судьбинушка космических кораблей нашего всеумельца, поэтому инженеры SpaceX решили провести "краш-тест" на Земле, что бы не опростоволоситься в космосе, как это часто бывало с ракетами их фирмы.
А конкретно этот Can Crusher необходим для проверки топливных емкостей и обшивки корпуса перспективной Starship B7.1 перед ее космическим запуском.