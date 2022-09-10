Речь идет о АС-005 - перспективной российской антенне, в общих чертах, тождественной американской "коллеге", но по некоторым признакам далеко превосходящей ее

Куда не кинешь взгляд - везде проклятущие западные санкции, глядишь, вот они уже дотянулись и до гражданской авиации, воспрепятствуя поставкам важных деталей, например спутниковой антенны AT-1675, так и самих "воздушных извозчиков" и запчастей к ним. Впору впадать в панику и отчаянье. Но погодите-ка, у нас же есть и свои инженеры и фирмы, способные "кое-что" сделать. Например, отечественную антенну АС-005.

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Антенна пока не поставляется, но идут финальные этапы испытаний. Об этом заявил глава фирмы "Навигатор", занимающиеся производством комплектующих для гражданской авиации. Хочется заметить, пока на большинстве воздушных лайнеров, даже отечественных, установлена "американка" - антенна AT-1675. Но отечественный образец ничем не хуже данного агрегата, а в кое-чем даже превосходит.





Сам комплекс связи поддерживает работу как с ГЛОНАСС, так и с GPS, и помимо самолетов может быть смонтирован и на вертолетах и даже беспилотных аппаратах.

Массовый выпуск новой детали планируется в следующем году, как и расширение модельной линейки с разработкой новых аэроэлементов.

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